AMENZI de peste 60.000 de lei în Alba în urma unor controale ale inspectorilor sanitar-veterinari la supermarketuri: Ce nereguli au fost constatate
Inspectorii sanitar-veterinari și pentru siguranța alimentelor din cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba au desfășurat, în perioada 2–6 februarie 2026, o amplă acțiune de control la supermarketurile de pe raza județului Alba.
În cadrul acțiunii tematice au fost verificate 54 de unități. Pentru neconformitățile constatate au fost aplicate 8 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 62.400 de lei. De asemenea, pentru deficiențe minore la normale sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor au fost aplicate 19 avertismente.
Principalele deficiențe identificate au fost:
• igienizarea necorespunzătoare a spațiilor și echipamentelor de congelare;
• depozitarea ouălor la temperaturi necorespunzătoare;
• depozitarea produselor alimentare peste capacitatea maximă admisă;
• păstrarea și depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare;
• deficiențe de etichetare la fructe și legume;
• etichete lipsă, deteriorate sau etichetare incorectă a produselor;
• existența unor spălătoare de mâini nefuncționale;
• etichetarea necorespunzătoare a cărnii expuse în vitrinele frigorifice;
• nerespectarea indicațiilor producătorului privind condițiile de depozitare;
• lipsa termometrelor de control în spațiile frigorifice .
În cadrul controalelor oficiale, personalul de specialitate din cadrul DSVSA Alba a efectuat prelevări de probe pentru analize de laborator, în vederea verificării eficienței operațiunilor de igienizare, a respectării criteriilor microbiologice, a parametrilor fizico-chimici, a conținutului de acizi grași trans și, după caz, a reziduurilor din alimente, în conformitate cu legislația europeană și națională.
Controalele au vizat, în principal:
• verificarea documentelor de înregistrare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor;
• respectarea cerințelor privind trasabilitatea și etichetarea produselor alimentare;
• verificarea condițiilor de manipulare, prelucrare, depozitare și comercializare a produselor alimentare;
• respectarea cerințelor generale de igienă și a altor norme sanitar-veterinare;
• modul de depozitare a produselor alimentare, inclusiv menținerea lanțului frigorific;
• existența și implementarea procedurilor de control al dăunătorilor;
• elaborarea și implementarea procedurilor de autocontrol în unitățile de alimentație publică;
• verificarea documentelor și a modului de aplicare a procedurilor bazate pe analiza riscurilor, conform principiilor sistemului HACCP.
Acțiunile de control ale DSVSA Alba au ca scop protejarea sănătății consumatorilor și asigurarea respectării normelor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor. Controalele vor continua și în perioada următoare, atât în unitățile de retail alimentar, cât și în alte unități supuse controlului sanitar-veterinar, se precizează într-un comunicat de presă.
