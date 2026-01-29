AMENZI de peste 2 milioane de lei date în Alba de Protecția Consumatorilor după controalele din perioada premergătoare sărbătorilor de iarnă 2025. Controale inclusiv în târgurile de Crăciun: Ce nereguli au fost constatate
AMENZI de peste 2 milioane de lei date în Alba de Protecția Consumatorilor după controalele din perioada premergătoare sărbătorilor de iarnă 2025: Ce nereguli au fost constatate
În perioada premergătoare sărbătorilor de iarnă 2025, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Alba a desfășurat o serie de acțiuni tematice de control privind respectarea legislației în domeniul protecției consumatorilor, vizând comercializarea produselor alimentare și nealimentare, unitățile de alimentație publică, târgurile de Crăciun, buteliile GPL și jucăriile.
Au fost controlați peste 360 de operatori economici. Cantități importante de produse au fost oprite temporar sau definitiv de la comercializare.
Au fost aplicate, la nivel județean: aproximativ 340 de avertismente și peste 210 amenzi contravenționale. Valoarea totală a amenzilor aplicate depășește 2.070.000 lei, a anunțat, miercuri, 28 ianuarie 2026, în Colegiul Prefectural, Emanoil Nistor, comisar șef adjunct la Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Alba.
Pe domenii de control, situația este următoarea:
A. Produse alimentare – carne, preparate din carne și produse specifice sărbătorilor, un număr de sancțiuni aplicate de 82 avertismente și 88 amenzi. Valoare totală a amenzilor este de 882.000 lei. Au fost constatate deficiențe privind comercializarea produselor cu modificări organoleptice sau termen de valabilitate depășit; nerespectarea condițiilor de temperatură și igienă; lipsa sau etichetarea incompletă a informațiilor obligatorii (proveniență, alergeni, DDM, preț); promoții neconforme și utilizarea de mijloace de măsură neverificate metrologic.
B. Unități de alimentație publică – Au fost aplicate sancțiuni:189 avertismente și 135 amenzi. Valoare totală a amenzilor este de 1.032.500 lei. Deficiențele constatate au vizat: utilizarea de materii prime expirate sau neconforme; nerespectarea normelor de igienă și siguranță alimentară; informarea incompletă a consumatorilor privind alergenii, gramajele și produsele decongelate; lipsa verificării metrologice a echipamentelor de măsurare.
C. Târguri de Crăciun – Sancțiuni aplicate:26 avertismente și 7 amenzi. Valoarea totală amenzi a fost de 46.000 lei. Au fost constatate abateri privind etichetarea produselor alimentare și nealimentare, utilizarea materiilor prime expirate și informarea deficitară a consumatorilor;
D. Butelii GPL – Au fost aplicate sancțiuni, 27 avertismente și 8 amenzi. Valoarea totală a amenzilor a fost de 53.000 lei. Principalele nereguli au constat în comercializarea de butelii neconforme și depozitarea necorespunzătoare a acestora;
E. Jucării – Sancțiuni aplicate:15 avertismente și 11 amenzi, valoare totală amenzi este 58.500 lei. Deficiențele au vizat lipsa avertismentelor și instrucțiunilor în limba română, informații incomplete despre importator și neconcordanțe privind categoria de vârstă.
CJPC Alba va continua acțiunile de control pentru asigurarea unui nivel ridicat de protecție a consumatorilor și recomandă acestora să verifice cu atenție etichetele produselor, condițiile de comercializare și informațiile afișate, semnalând orice neregulă constatată.
