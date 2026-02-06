AMENZI de aproape 400.000 de lei date de Jandarmeria Alba în 2025: Câte misiuni au executat jandarmii din județ anul trecut

Jandarmeria Alba a executat aproape 5.000 de misiuni pentru menținerea ordinii și siguranței publice, rezultă din bilanțul instituției. Jandarmii din Alba au dat anul trecut amenzi de aproape 400.000 de lei, potrivit aceluiași document.

„Joi, 05 februarie, a.c., la sediul unității a avut loc ședinta de ,,Evaluare a activităţii desfăşurate și a rezultatelor obținute de Inspectoratul de Jandarmi Judeţean «Avram Iancu» Alba în anul 2025”.

Activitatea s-a desfășurat în sistem videoconferință, fiind prezidată de către domnul colonel Dumitru Ciocârlie reprezentant al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, Șeful Direcției Pază și Protecție Instituțională. În cadrul întâlnirii, domnul colonel Pașca Tudor- Gheorghe, inspector șef al Jandarmeriei Alba, a prezentat, în mod sintetic, principalele misiuni executate, activitățile desfășurate și rezultatele obținute de unitate în anul 2025.

Pentru asigurarea ordinii și a siguranței publice la manifestările și adunările cu participare numeroasă, structurile Jandarmeriei Alba au executat un număr de 469 misiuni de asigurare a ordinii publice, iar pe segmentul de menținere a ordinii și siguranței publice, unitatea a participat la un număr de 4999 misiuni. În anul ce a trecut, Compartimentul Prevenirea și Combaterea Faptelor Antisociale a pregătit și executat 149 acțiuni de intervenție preventivă în zona de responsabilitate.

Pe timpul misiunilor desfăşurate, au fost constatate 156 fapte de natură penală cu 132 de autori. În perioada de referință au fost aplicate un număr de 1264 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 373.850 lei.

Pe linie de pază și protecție instituțională, s-au desfășurat 159 transporturi de produse cu caracter special și 90 transporturi de bunuri și valori, toate misiunile fiind derulate în condiții bune, nefiind înregistrate evenimente nedorite.

Pe linia punerii în executare a actelor procedurale emise de organele de urmărire penală/instanţe de judecată au fost executate un număr total de 634 mandate de aducere. Jandarmeria Alba a planificat și executat 20 de exerciții de intervenție, gestionând totodată 415 situații operative în urma apelurilor primite prin SNUAU 112.

Pentru anul 2026, Jandarmeria Alba își propune menținerea și consolidarea unui climat ridicat de ordine și siguranță publică, prin creșterea capacității manageriale și operaționale, optimizarea timpilor de reacție și adaptarea permanentă la provocările actuale, inclusiv prin dezvoltarea profesională continuă a personalului”, se menționează într-un comunicat de presă.

