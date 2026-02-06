AMENZI de aproape 400.000 de lei date de Jandarmeria Alba în 2025: Câte misiuni au executat jandarmii din județ anul trecut
AMENZI de aproape 400.000 de lei date de Jandarmeria Alba în 2025: Câte misiuni au executat jandarmii din județ anul trecut
Jandarmeria Alba a executat aproape 5.000 de misiuni pentru menținerea ordinii și siguranței publice, rezultă din bilanțul instituției. Jandarmii din Alba au dat anul trecut amenzi de aproape 400.000 de lei, potrivit aceluiași document.
„Joi, 05 februarie, a.c., la sediul unității a avut loc ședinta de ,,Evaluare a activităţii desfăşurate și a rezultatelor obținute de Inspectoratul de Jandarmi Judeţean «Avram Iancu» Alba în anul 2025”.
Activitatea s-a desfășurat în sistem videoconferință, fiind prezidată de către domnul colonel Dumitru Ciocârlie reprezentant al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, Șeful Direcției Pază și Protecție Instituțională. În cadrul întâlnirii, domnul colonel Pașca Tudor- Gheorghe, inspector șef al Jandarmeriei Alba, a prezentat, în mod sintetic, principalele misiuni executate, activitățile desfășurate și rezultatele obținute de unitate în anul 2025.
Pentru asigurarea ordinii și a siguranței publice la manifestările și adunările cu participare numeroasă, structurile Jandarmeriei Alba au executat un număr de 469 misiuni de asigurare a ordinii publice, iar pe segmentul de menținere a ordinii și siguranței publice, unitatea a participat la un număr de 4999 misiuni. În anul ce a trecut, Compartimentul Prevenirea și Combaterea Faptelor Antisociale a pregătit și executat 149 acțiuni de intervenție preventivă în zona de responsabilitate.
Pe timpul misiunilor desfăşurate, au fost constatate 156 fapte de natură penală cu 132 de autori. În perioada de referință au fost aplicate un număr de 1264 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 373.850 lei.
Pe linie de pază și protecție instituțională, s-au desfășurat 159 transporturi de produse cu caracter special și 90 transporturi de bunuri și valori, toate misiunile fiind derulate în condiții bune, nefiind înregistrate evenimente nedorite.
Pe linia punerii în executare a actelor procedurale emise de organele de urmărire penală/instanţe de judecată au fost executate un număr total de 634 mandate de aducere. Jandarmeria Alba a planificat și executat 20 de exerciții de intervenție, gestionând totodată 415 situații operative în urma apelurilor primite prin SNUAU 112.
Pentru anul 2026, Jandarmeria Alba își propune menținerea și consolidarea unui climat ridicat de ordine și siguranță publică, prin creșterea capacității manageriale și operaționale, optimizarea timpilor de reacție și adaptarea permanentă la provocările actuale, inclusiv prin dezvoltarea profesională continuă a personalului”, se menționează într-un comunicat de presă.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
VIDEO | Sediul modernizat al IPJ Alba va fi gata în martie 2026: Lucrări aproape finalizate
Sediul modernizat al IPJ Alba va fi gata în martie 2026: Lucrări aproape finalizate Sediul modernizat al IPJ Alba și Poliției Municipiului Alba Iulia va fi inaugurat la sfârșitul lunii martie 2026, lucrările fiind în acest moment aproape finalizate. Anunțul a fost făcut, vineri, 6 februarie 2026, în cadrul unei conferințe de presă privind analiza […]
7 februarie 2026 | 20 de echipe de robotică implicate în competiția FIRST Tech Challenge, la Alba Iulia, la un meet organizat de Team XEO: Testare, optimizare și strategie, în condiții reale de competiție. PROGRAMUL
20 de echipe de robotică implicate în competiția FIRST Tech Challenge, la Alba Iulia, la un meet organizat de Team XEO: Testare, optimizare și strategie, în condiții reale de competiție Team XEO #14278 (FIRST Tech Challenge), susținută de Asociația XEO, alături de sponsorul Star Assembly și de partenerii tradiționali Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” […]
ASTĂZI | Circulația pe drumul DC 68, Ampoița – Lunca Ampoiței, parțial închisă: Ocolul Silvic Alba Iulia va efectua defrișări
Circulația pe drumul DC 68, Ampoița – Lunca Ampoiței, parțial închisă: Ocolul Silvic Alba Iulia va efectua defrișări Vineri, 6 februarie 2026, circulația pe drumul DC 68, Ampoița – Lunca Ampoiței, este parțial închisă. Anunțul a fost făcut de un administrator al grupului ,,Meteș 24 din 24”. Motivul pentru care circulația este închisă parițial este […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Înscriere în clasa pregătitoare 2026: Proiectul de CALENDAR, lansat în consultare publică
Înscriere în clasa pregătitoare 2026: Proiectul de CALENDAR, lansat în consultare publică Ministerul Educației a lansat în consultare publică, vineri,...
Premierul Ilie Bolojan către CCR: Comisia Europeană consideră neîndeplinit Jalonul 215, având ca efect pierderea de către România a sumei de 231 milioane de euro
Premierul Ilie Bolojan către CCR: Comisia Europeană consideră neîndeplinit Jalonul 215, având ca efect pierderea de către România a sumei...
Știrea Zilei
FOTO | L-ați văzut? Bărbat de 32 de ani, din Alba, dispărut în Germania: A plecat de la locul de muncă din Frankfurt, într-o direcție necunoscută și nu a mai revenit
L-ați văzut? Bărbat de 32 de ani, din Alba, dispărut în Germania: A plecat de la locul de muncă din...
VIDEO | Albaiulianca Naomi Leister și Denis Dorobanțu, câștigătorul sezonului 4 de la „Casa iubirii”, gest impresionant pentru câinii fără stăpân din Alba Iulia: Au donat 400 de kg de hrană Asociației ,,Prietenii lui Azor” și Adăpostului public
Albaiulianca Naomi Leister și Denis Dorobanțu, câștigătorul sezonului 4 de la „Casa iubirii”, gest impresionant pentru câinii fără stăpân din...
Curier Județean
VIDEO | Sediul modernizat al IPJ Alba va fi gata în martie 2026: Lucrări aproape finalizate
Sediul modernizat al IPJ Alba va fi gata în martie 2026: Lucrări aproape finalizate Sediul modernizat al IPJ Alba și...
AMENZI de aproape 400.000 de lei date de Jandarmeria Alba în 2025: Câte misiuni au executat jandarmii din județ anul trecut
AMENZI de aproape 400.000 de lei date de Jandarmeria Alba în 2025: Câte misiuni au executat jandarmii din județ anul...
Politică Administrație
Sute de gospodării din județul Alba intră într-un program de eficiență energetică: finanțări nerambursabile de 20.000 de euro pentru fiecare proiect
Sute de gospodării din județul Alba intră într-un program de eficiență energetică: finanțări nerambursabile de 20.000 de euro pentru fiecare...
Drumul județean DJ 705: Lucrările de modernizare între Zlatna și Almașu Mare, finalizate până la sfârșitul primăverii 2026. Marius Hațegan: ,,Nu este nici abandonat și nici uitat”
Drumul județean DJ 705: Lucrările de modernizare între Zlatna și Almașu Mare, finalizate până la sfârșitul primăverii 2026. Marius Hațegan:...
Opinii Comentarii
6 februarie 131 | Roșia Montană este atestată documentar: Înființată de către romani în timpul domniei lui Traian sub numele de Alburnus Maior
6 februarie 131 | Roșia Montană este atestată documentar: Înființată de către romani în timpul domniei lui Traian sub numele...
5 februarie: S-a încheiat acordul austro-ungar privind crearea statului dualist Austro-Ungaria, în cadrul căruia Transilvania si Banatul rămâneau încorporate Ungariei
5 februarie: S-a încheiat acordul austro-ungar privind crearea statului dualist Austro-Ungaria, în cadrul căruia Transilvania si Banatul rămâneau încorporate Ungariei...