Am fost 16… am rămas 13! Și Euro Șpring s-a retras din Liga a 4-a!

Încă o retragere din Liga a 4-a, Euro Șpring, și astfel campionatul organizat de Asociația Județeană de Fotbal Alba va demarat în week-end cu numai 13 competitoare la start!!!

Conform primarului Daniel Rusu, retragerea s-a produs din cauza plecării a 10 jucători (I. Gherman, A. Mureșan, A. Miclea, Ad. Păcurar, Cătălina etc), la nou-înființata formație din comuna Ighiu, Performanța 2004 (ce-l are manager general pe Adorian Himcinschi. “Am primit o lovitură neașteptată, acum cu câteva zile înaintea debutului. Ne-am trezit fără jucători, deși aceștia sunt cu drepturile la zi. Continuăm la nivelul juniorilor A1”, a spus Daniel Rusu.

O veste neașteptată pentru AJF Alba, care toată vara a încercat să găsească 16 echipe pentru următorul campionat, s-a ajuns la 14 participante, iar acum sunt numai 13. În consecință, țintarul turului nu se va modifica, adversarul grupării din Șprin urmând să stea, prima “fericită” fiind Spicul Daia Română. O situație de acest gen s-a întâlnit în urmă cu 5 sezoane, 2013/ 2014, când FC Cugir s-a retras. Campionatul anterior au plecat la drum 16, retrăgându-se în intersezon Rapid CFR Teiuș și Arieșul Apuseni Baia de Arieș, 14 fiind în 2016/ 2017 și, iarăși 16 în sezonul 2015/ 2016.

Comparativ cu sezonul anterior, CS Ocna Mureș a promovat în Liga a 3-a, Industria Galda de Jos – nu s-a înscris deși a promovat din Liga a V-a, iar Cuprirom Abrud, Fortuna Lunca Mureșului, Transalpina Șugag și Euro Șpring (reprimită la cerere în vara anului anterior) s-au retras. Nou venitele sunt Nicolae Linca Cergău (nou-promovată), Navobi Cricău, Dacia Mihalț și Vitorul Vama Seacă (la cerere).

Programul primei runde: *sâmbătă, 25 august, ora 11.00: Voința Stremț – Metalu Aiud; ora 18.00: Olimpia Aiud – Navobi Cricău, Sportul Petrești – CS Zlatna, Energia Săsciori – Viitorul Vama Seacă; *duminică, 26 august, ora 11.00: CIL Blaj – Viitorul Sântimbru; ora 18.00: Nicolae Linca Cergău – Dacia Mihalț.