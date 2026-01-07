Alocațiile pentru copii, îngheţate pentru al doilea an consecutiv. Guvernul a suspendat şi în 2026 majorarea cu inflaţia
Anul începe cu veşti proaste pentru familiile cu copii din România. Guvernul a decis că alocaţiile vor fi îngheţate şi în 2026, pentru al doilea an consectiv. Asta deşi în lege este precizat clar că banii primiţi de copii trebuie să ţină pasul cu nivelul inflaţiei. Astfel, pentru cei doi ani fiecare copil pierde cel puţin 945 de lei. În prezent, alocațiile sunt de 292 de lei pe lună și de 719 lei pentru copiii
Alocația de stat pentru copii rămâne unul dintre cele mai sensibile subiecte din zona politicilor sociale, mai ales într-un context economic marcat de inflație ridicată și presiuni bugetare. Deși cadrul legislativ stabilește clar un mecanism automat de indexare, deciziile adoptate de Guvern în ultimii ani au modificat aplicarea acestuia, cu efecte directe asupra sumelor încasate de milioane de copii și familii.
Decizia Guvernului pentru anul 2026
Alocațiile de stat pentru copii nu vor fi majorate nici în anul 2026, potrivit măsurilor fiscal-bugetare adoptate de Guvern în vara anului 2025. Conform prevederilor legale în vigoare, acest drept social va fi menținut la același nivel pentru al doilea an consecutiv, în ciuda faptului că legislația generală prevede actualizarea anuală a sumelor cu rata inflației.
Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare stabilește explicit că, pe întreaga durată a anului 2026, alocațiile de stat pentru copii rămân la nivelul acordat în luna decembrie 2025. Textul actului normativ prevede:
„În anul 2026 se mențin în plata la nivelul acordat/cuvenit pentru luna decembrie 2025: k) alocațiile de stat pentru copii, reglementate de Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”
În practică, această măsură înseamnă că alocațiile rămân identice cu cele stabilite la finalul anului 2024, având în vedere că nici în anul 2025 nu a fost aplicată vreo majorare.
Ce prevede legea și cum a fost suspendată indexarea
Legea alocației de stat pentru copii prevede un mecanism clar de protecție a puterii de cumpărare, stabilind că sumele trebuie indexate automat, în fiecare an, cu rata medie a inflației comunicată oficial de Institutul Național de Statistică pentru anul anterior. Acest sistem a fost conceput tocmai pentru a elimina influența politică asupra cuantumului alocației și pentru a asigura o ajustare predictibilă.
Cu toate acestea, două indexări consecutive au fost suspendate prin decizii legislative distincte. Prima suspendare viza inflația din anul 2023, care ar fi trebuit aplicată începând cu 1 ianuarie 2025, dar a fost blocată prin Ordonanța de urgență nr. 156/2024, cunoscută drept „ordonanța trenuleț”, adoptată la finalul anului 2024. A doua indexare, corespunzătoare inflației din 2024, nu va fi aplicată nici în 2026, ca urmare a prevederilor din Legea nr. 141/2025.
Ce sume primesc copiii și cine beneficiază de alocație
În prezent, alocațiile de stat pentru copii au următoarele valori, care vor rămâne neschimbate și în anul 2026: 719 lei pe lună pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani sau până la 3 ani în cazul copiilor cu handicap, 292 lei pe lună pentru copiii cu vârsta între 2 și 18 ani, 292 lei pentru tinerii de peste 18 ani care urmează cursuri liceale sau profesionale și 719 lei pe lună pentru copiii cu handicap cu vârsta între 3 și 18 ani. Ultima majorare a alocațiilor a avut loc în ianuarie 2024, când cuantumul acestora a crescut cu 13,8%.
Alocația de stat nu este acordată automat oricărei persoane, ci este plătită celui care are responsabilitatea legală a copilului. În cele mai multe cazuri, suma este virată unuia dintre părinți, pe baza acordului ambilor sau a unei decizii a autorității tutelare. După împlinirea vârstei de 14 ani, copilul poate primi alocația direct, dar doar cu acordul reprezentantului legal, iar după 18 ani devine titularul dreptului și poate încasa suma în nume propriu, pe baza unei cereri.
Pierderile financiare generate de înghețarea alocațiilor
Menținerea alocațiilor la nivelul actual produce pierderi financiare semnificative pentru copii. Pentru copiii cu vârsta de peste 2 ani, alocația de 292 de lei ar fi trebuit să crească în 2025 cu 10,4%, rata inflației din 2023, ajungând la peste 322 de lei. În 2026, o nouă indexare de 5,6%, aferentă inflației din 2024, ar fi ridicat suma la aproximativ 340 de lei pe lună. Prin neaplicarea celor două majorări, pierderea cumulată ajunge la circa 950 de lei pentru fiecare copil din această categorie.
Impactul este și mai mare în cazul copiilor sub 2 ani și al celor cu dizabilități. Dacă indexările ar fi fost aplicate conform legii, alocația ar fi depășit 830 de lei pe lună. Menținerea sumei la 719 lei înseamnă o pierdere cumulată de peste 2.300 de lei pentru fiecare copil, pe parcursul celor doi ani.
