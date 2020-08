Alianța USR – PLUS a depus candidaturile pentru Cugir. Flaviu Serdiuc, candidatul la Primărie, a mers la BEC însoțit de fiica sa

Alianța USR – PLUS a depus, luni, la Biroul Electoral dosarele candidaților pentru Primăria și Consiliul Local Cugir. Candidatul alianței pentru funcția de primar, Flaviu Serdiuc, a mers la BEC însoțit de fiica sa și a explicat că a dorit să îl însoțească deoarece ea reprezintă motivul pentru care a decis să candideze și să intre în politică.

„Eu am ales să merg însoțit de fiica mea pentru că ea este motivul principal pentru care am decis să intru în viața politică. Îmi doresc pentru ea și pentru toți copiii cugirenilor un oraș cu adevărat european, normal și bine dezvoltat. Îmi doresc ca fiii, fiicele, nepoții sau prietenii noștri să nu mai fie nevoiți să plece din Cugir pentru că nu își găsesc un loc de muncă plătit decent și pentru că aici nu au nicio șansă pentru a-și face un rost în viață. Este mult de muncă, însă atât eu cât și colegii din echipa Alianței USR – PLUS suntem pregătiți cu proiecte serioase pentru a transforma Cugirul în acel oraș cu adevărat european. Sunt onorat pentru că în acest an pot candida la Primăria Orașului Cugir, sunt onorat de încrederea acordată de sute de cugireni care au semnat pentru susținerea candidaturii mele și a echipei USR – PLUS. Vă mulțumesc tuturor și vă asigur că sunt hotărât ca împreună cu voi să schimbăm Cugirul în BINE!”, a spus Flaviu Serdiuc.

Candidatul USR-PLUS pentru Primăria Cugir a anunțat public și o inițiativă provocatoare, respectiv faptul că își va folosi indemnizația pe care o va primi după câștigarea funcției publice pentru a finanța proiecte pentru comunitate.

„Și după un drum la primărie pentru depunerea candidaturii, am decis ce voi face cu prima indemnizație pe care o voi încasa în calitate de ales public: voi repara treptele și stâlpii de la intrarea principală din Primăria Cugir. Bunicii și părinții mei m-au învățat mereu că un om gospodar se cunoaște după cum îi arată casa sau curtea. Sunt un antreprenor cu o afacere crescută sănătos, cu o familie frumoasă și care nu are nevoie de o funcție publică pentru bani sau beneficii. De aceea, îmi propun să folosesc indemnizația pe care o voi primi pentru a face bine orașului meu drag”, a mai spus Flaviu Serdiuc.

Flaviu Serdiuc, candidatul USR-PLUS pentru funcția de primar al orașului Cugir, are 43 de ani, și vine cu o experiență bogată antreprenorială dobândită în anii trăiți în Italia și Germania. Întors acasă în urmă cu 10 ani, Flaviu a pus pe picioare o afacere de succes prin care a creat câteva zeci de locuri de muncă. Flaviu Serdiuc este căsătorit și are o fetiță.

Candidații Alianței USR – PLUS pentru Consiliul Local Cugir:

SERDIUC ALIN FLAVIU

NEMEȘ GHEORGHE CLAUDIU

BUDA ADRIAN ALEXANDRU

CETEAN IOAN EMIL

RUS MIHAI

RĂDIȚOIU FLAVIU LUCIAN

VEREȘ MIHAELA

CIOBANU PAUL ALEXANDRU

BUDA LOREDANA DIANA

DANCIU OCTAVIAN FLORIN

PATACHI ROXANA OLIMPIA

ORBAN IOSIF

CATRINESCU RODICA

SIDERIAȘ GABRIEL ADRIAN

BĂRBOIU VASILE

GROZĂVESCU FLORENTINA

CHELARU ROBERT IULIAN

CÎRJEA ROXANA LOREDANA

SAVA COSMIN

CIUPEI TRAIAN MARIUS

MARIA ALEXANDRA DIANA

CALU DORINA ALINA