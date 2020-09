Alexandra, absolventă 2016 a Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, șef de promoție a Academiei Tehnică Militară „Ferdinand I” București, specializarea ,,Armament, rachete, muniții de aviație și echipamente de salvare”

„Cu perseverență, orice obiectiv poate fi atins. Urmați-vă visul și faceți tot ce vă stă în putere în acest sens!”. Acesta este mesajul sublocotenentului Alexandra Olar-Pop, absolventă a Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, promoția 2016.

La finalul liceului, Alexandra s-a îndreptat spre Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” București, iar anul acesta a absolvit specializarea ,,Armament, rachete, muniții de aviație și echipamente de salvare” ca șef de promoție.

Pe durata studiilor, Alexandra a participat la diverse conferințe și stagii Erasmus în străinătate și a fost de două ori studentă gradat. Pentru cei care se pregătesc să îmbrace uniforma de licean militar sau poartă deja pe umeri gradele de elev militar are un sfat: să își urmeze visul și să facă tot ce le stă în putere în acest sens!

„Am ales Academia Tehnică Militară deoarece mi-am dorit să devin inginer. În cei patru ani petrecuți în academie, am participat la conferințe atât în cadrul academiei cât și la Academia Tehnică Militară din Varșovia, Polonia.

De asemenea, am participat în trei stagii Erasmus și anume la Facultatea Coimbra în Portugalia, la Academia Regală din Olanda și la Academia Tehnică Militară din Polonia. Am făcut parte atât din Consiliul Facultății cât și din Senatul Academiei și am fost studentă gradat de două ori.

Pentru cei mai mici, sfatul meu este să își urmeze visul și să facă tot ce le stă în putere în acest sens. Îi îndemn să candideze pentru locurile din Academia Tehnică Militară, fiind o academie de prestigiu, unde vor avea parte de cadre didactice excepționale, se vor dezvolta frumos și vor putea participa de asemenea la stagii Eramus”, a spus Alexandra.

Vorbind despre Alexandra, profesoara dirigintă Adela Tudor, ne dă exemplu expresia latină „Labor omnia vincit improbus” (Virgiliu) – Munca stăruitoare învinge totul și spune că acesta „este citatul care o caracterizează pe Alexandra. Mică, zglobie, cu o privire ageră, așa era în clasa a IX-a, a evoluat frumos devenind un exemplu de ambiție și perseverență. A fost un adevărat lider care s-a remarcat prin inteligență, corectitudine și un simț al dreptății. Un adevărat om, pe care te poți baza oricând.

Suntem mândri de ea și de performanțele ei și mai ales de faptul că este absolventa colegiului nostru care șlefuieste micile diamante făcându-le să strălucească”.

Felicitări, Alexandra, îți dorim să ai succes în tot ceea ce îți propui!