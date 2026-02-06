Alertă alimentară în România: Loturi de lapte praf Aptamil și Milupa, retrase de urgență din cauza unei toxine

O nouă alertă alimentară a fost lansată de ANSVSA și mai multe loturi de lapte praf pentru bebeluşi Aptamil şi Milupa Milumil au fost retrase de la vânzare din cauza posibilei prezenţe a cereulidei, o toxină. Persoanele care au aceste produse din loturile vizate sunt sfătuite să nu le folosească, iar dacă bebeluşul are simptome neobişnuite să se prezinte la medic de urgenţă.

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a anunţat că au fost retrase de pe piaţă noi formule de lapte praf pentru sugari, ca urmare a posibilei prezenţe a cereulidei, o toxină care poate fi produsă de bacteria Bacillus cereus în condiţii de nerespectare a Bunelor Practici de Fabricaţie (GMP).

Sunt vizate de rechemare produsele:

– Aptamil AR, 300 de grame, cu date de expirare 23.07.2026 | 22.08.2026 | 12.09.2026 | 25.03.2027;

– Aptamil NUTRI-BIOTIK 1, 800 de grame, cu date de expirare 14.07.2026 | 06.08.2026 | 05.09.2026 | 17.10.2026 | 13.11.2026 | 27.11.2026, şi 1.200 de grame, cu data de expirare: 15.08.2026,

– Aptamil NUTRI-BIOTIK 2, 800 de grame, cu date de expirare: 09.07.2026 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | 09.09.2026 | 18.09.2026 | 11.10.2026 | 27.10.2026 | 30.11.2026 | 10.12.2026 | 20.12.2026, şi 1.200 de grame, cu date de expirare: 30.07.2026 | 20.08.2026 | 05.11.2026 | 23.12.2026 | 09.01.2027,

– Aptamil PROFUTURA DUOBIOTIK 1, 800 de grame, cu data de expirare: 13.05.2027,

– Aptamil PROFUTURA DUOBIOTIK 2, 800 de grame, cu date de expirare: 12.05.2027 | 16.07.2027,

– Milupa Milumil 1, 600 de grame, cu date de expirare: 08.08.2026 | 09.10.2026 | 30.12.2026 | 14.01.2027.

Părinţii şi îngrijitorii bebeluşilor sunt sfătuiţi să verifice cu atenţie denumirea produsului, gramajul şi data de expirare şi să nu utilizeze produsele din loturile menţionate. Acestea pot fi returnate în magazinul de unde au fost achiziţionate.

Totodată, în cazul apariţiei unor simptome neobişnuite la copil, ei sunt sfătuiţi să se adreseze de urgenţă medicului.

Lista completă a produselor şi loturilor rechemate poate fi consultată în anunţul oficial publicat pe site-ul ANSVSA.

