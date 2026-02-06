Alertă alimentară în România: Loturi de lapte praf Aptamil și Milupa, retrase de urgență din cauza unei toxine
Alertă alimentară în România: Loturi de lapte praf Aptamil și Milupa, retrase de urgență din cauza unei toxine
O nouă alertă alimentară a fost lansată de ANSVSA și mai multe loturi de lapte praf pentru bebeluşi Aptamil şi Milupa Milumil au fost retrase de la vânzare din cauza posibilei prezenţe a cereulidei, o toxină. Persoanele care au aceste produse din loturile vizate sunt sfătuite să nu le folosească, iar dacă bebeluşul are simptome neobişnuite să se prezinte la medic de urgenţă.
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a anunţat că au fost retrase de pe piaţă noi formule de lapte praf pentru sugari, ca urmare a posibilei prezenţe a cereulidei, o toxină care poate fi produsă de bacteria Bacillus cereus în condiţii de nerespectare a Bunelor Practici de Fabricaţie (GMP).
Sunt vizate de rechemare produsele:
– Aptamil AR, 300 de grame, cu date de expirare 23.07.2026 | 22.08.2026 | 12.09.2026 | 25.03.2027;
– Aptamil NUTRI-BIOTIK 1, 800 de grame, cu date de expirare 14.07.2026 | 06.08.2026 | 05.09.2026 | 17.10.2026 | 13.11.2026 | 27.11.2026, şi 1.200 de grame, cu data de expirare: 15.08.2026,
– Aptamil NUTRI-BIOTIK 2, 800 de grame, cu date de expirare: 09.07.2026 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | 09.09.2026 | 18.09.2026 | 11.10.2026 | 27.10.2026 | 30.11.2026 | 10.12.2026 | 20.12.2026, şi 1.200 de grame, cu date de expirare: 30.07.2026 | 20.08.2026 | 05.11.2026 | 23.12.2026 | 09.01.2027,
– Aptamil PROFUTURA DUOBIOTIK 1, 800 de grame, cu data de expirare: 13.05.2027,
– Aptamil PROFUTURA DUOBIOTIK 2, 800 de grame, cu date de expirare: 12.05.2027 | 16.07.2027,
– Milupa Milumil 1, 600 de grame, cu date de expirare: 08.08.2026 | 09.10.2026 | 30.12.2026 | 14.01.2027.
Părinţii şi îngrijitorii bebeluşilor sunt sfătuiţi să verifice cu atenţie denumirea produsului, gramajul şi data de expirare şi să nu utilizeze produsele din loturile menţionate. Acestea pot fi returnate în magazinul de unde au fost achiziţionate.
Totodată, în cazul apariţiei unor simptome neobişnuite la copil, ei sunt sfătuiţi să se adreseze de urgenţă medicului.
Lista completă a produselor şi loturilor rechemate poate fi consultată în anunţul oficial publicat pe site-ul ANSVSA.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Șofer surprins conducând cu 169 km/h pe un sector de drum pe care limita de viteză este de 70 km/h: „Nu-i urmați exemplul și nu testați teoria pentru că legea fizicii nu greșește niciodată!”
Șofer surprins conducând cu 169 km/h pe un sector de drum pe care limita de viteză este de 70 km/h Un bărbat de 43 de ani, din Cluj-Napoca, a fost surprins, zilele trecute de polițiștii rutieri de la Poliția Municipiului Turda în timp ce rula cu autoturismul cu viteza de 169 km/h, pe un sector […]
Rețelele sociale, interzise pentru copiii sub 13 ani. Organizația Salvați Copiii, avertisment privind dependența și abuzurile
Rețelele sociale, interzise pentru copiii sub 13 ani. Organizația Salvați Copiii, avertisment privind dependența și abuzurile Rețelele sociale ar trebui interzise total copiilor sub 13 ani, iar accesul ar putea fi condiționat și strict monitorizat pentru cei între 13 și 15 ani. Platformele care nu verifică vârsta utilizatorilor să fie sancționate, sunt principalele măsuri cerute […]
FOTO | Ziua Roșiei Montane 2026 la Muzeul Național de Istorie a României: Descoperiri epigrafice de la Alburnus Maior, în cadrul programului „Exponatul lunii”
Ziua Roșiei Montane 2026 la Muzeul Național de Istorie a României: Descoperiri epigrafice de la Alburnus Maior, în cadrul programului „Exponatul lunii” Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) expune, începând de vineri, 6 februarie 2026, două tăblițe cerate de la Alburnus Maior și alte trei monumente epigrafice, în cadrul programului „Exponatul lunii”, cu ocazia […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Alertă alimentară în România: Loturi de lapte praf Aptamil și Milupa, retrase de urgență din cauza unei toxine
Alertă alimentară în România: Loturi de lapte praf Aptamil și Milupa, retrase de urgență din cauza unei toxine O nouă...
Șofer surprins conducând cu 169 km/h pe un sector de drum pe care limita de viteză este de 70 km/h: „Nu-i urmați exemplul și nu testați teoria pentru că legea fizicii nu greșește niciodată!”
Șofer surprins conducând cu 169 km/h pe un sector de drum pe care limita de viteză este de 70 km/h...
Știrea Zilei
Un oraș din Alba implementează School Street, concept inedit pentru siguranța copiilor: Străzile din jurul școlilor, ÎNCHISE traficului auto în fiecare dimineață, timp de o oră
Un oraș din Alba implementează School Street, concept inedit pentru siguranța copiilor: Străzile din jurul școlilor, ÎNCHISE traficului auto în...
FOTO | L-ați văzut? Bărbat de 32 de ani, din Alba, dispărut în Germania: A plecat de la locul de muncă din Frankfurt, într-o direcție necunoscută și nu a mai revenit
L-ați văzut? Bărbat de 32 de ani, din Alba, dispărut în Germania: A plecat de la locul de muncă din...
Curier Județean
Când va avea loc „Înmormântarea Fărșangului” 2026, la Rimetea: Tradiţia populară, veche de mai bine de 300 de ani, păstrată și acum în localitatea din Alba unde soarele răsare de două ori
Când va avea loc „Înmormântarea Fărșangului” 2026, la Rimetea: Tradiţia populară, veche de mai bine de 300 de ani, păstrată...
Criminalitatea stradală în Alba, în 2025: Cele mai multe furturi au ca țintă autoturismele și buzunarele oamenilor. Peste 1.500 de acțiuni au vizat prevenirea consumului de droguri
Criminalitatea stradală în Alba, în 2025: Cele mai multe furturi au ca țintă autoturismele și buzunarele oamenilor. Peste 1.500 de...
Politică Administrație
Parc fotovoltaic la Săsciori: Proiectul de peste 3,5 milioane de lei a fost semnat. Care este termenul de execuție
Parc fotovoltaic la Săsciori: Proiectul de peste 3,5 milioane de lei a fost semnat. Care este termenul de execuție Contractul...
Sute de gospodării din județul Alba intră într-un program de eficiență energetică: finanțări nerambursabile de 20.000 de euro pentru fiecare proiect
Sute de gospodării din județul Alba intră într-un program de eficiență energetică: finanțări nerambursabile de 20.000 de euro pentru fiecare...
Opinii Comentarii
6 februarie 131 | Roșia Montană este atestată documentar: Înființată de către romani în timpul domniei lui Traian sub numele de Alburnus Maior
6 februarie 131 | Roșia Montană este atestată documentar: Înființată de către romani în timpul domniei lui Traian sub numele...
5 februarie: S-a încheiat acordul austro-ungar privind crearea statului dualist Austro-Ungaria, în cadrul căruia Transilvania si Banatul rămâneau încorporate Ungariei
5 februarie: S-a încheiat acordul austro-ungar privind crearea statului dualist Austro-Ungaria, în cadrul căruia Transilvania si Banatul rămâneau încorporate Ungariei...