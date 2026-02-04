Actualitate

ALERTĂ ALIMENTARĂ extinsă în România: Noi loturi de lapte praf NAN, retrase de la vânzare

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

ALERTĂ ALIMENTARĂ extinsă în România: Noi loturi de lapte praf NAN, retrase de la vânzare

Nestlé România extinde alerta alimentară și recheamă de la consumatori ca măsură de precauție, noi loturi de lapte praf NAN, după ce autoritățile europene au introdus noi metode de testare, pentru a se asigura că produsele nu conțin cereulidă, o substanță potențial periculoasă pentru bebeluși.

Produsele vizate de rechemare sunt: NAN 1 Optipro 800 g – lot nr. 53410346AE, data limită de consum 31.12.2027 şi NAN 1 Comfortis 800 g – lot nr. 53430346AF, data limită de consum 31.12.2027.

Persoanele care au achiziționat produse din loturile menționate sunt rugate să nu le ofere spre consum. Produsele pot fi returnate în magazinele de unde au fost cumpărate, în vederea recuperării contravalorii.

Anunțul a fost publicat de ANSVSA, în calitate de coordonator la nivel național al Sistemului Rapid de Alertă pentru Alimente și Furaje (SRAAF), pentru informarea publicului. Gestionarea situației pentru produsul menționat revine Ministerului Sănătății, instituția competentă în acest caz.

Rechemarea vine în contextul în care, recent, mai multe loturi de lapte praf NAN au fost retrase din magazine, fiind suspecte de contaminare cu bacteria Bacillus cereus. La data de 25 ianuarie, autoritățile au anunțat retragerea unui alt sortiment de lapte praf pentru bebeluși, după ce producătorul a semnalat posibila prezență a acestei bacterii.

Autoritățile recomandă consumatorilor să verifice cu atenție lotul și data de expirare ale produselor și să urmărească anunțurile oficiale privind siguranța alimentară.

