Curier Județean

Albaiulian de 42 de ani, prins ,,mort de beat” la volan: Avea o alcoolemie de 1,17 mg/l și a fost REȚINUT de polițiști

Mif Lorena

Publicat

acum 2 ore

în

De

Albaiulian de 42 de ani, prins ,,mort de beat” la volan: Avea o alcoolemie de 1,17 mg/l și a fost REȚINUT de polițiști

Un albaiulian de 42 de ani, a fost prins ,,mort de beat” la volanul mașinii. Bărbatul avea o alcoolemie de 1,17 mg/l și a fost reținut de polițiști.

Potrivit IPJ Alba, la data de 28 ianuarie 2026, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 42 de ani, din municipiul Alba Iulia, cercetat pentru conducere sub influența alcoolului.

În noaptea de 28/29 ianuarie 2026, polițiștii rutieri au oprit, pentru control, pe strada Dr. Aurel Lazăr din municipiu, un autoturism condus de bărbatul de 42 de ani.

În urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 1,17 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, inclusă în QS World University Rankings: Europe 2026. UAB reintră în rândul universităților europene recunoscute la nivel internațional

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

29 ianuarie 2026

De

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, inclusă în QS World University Rankings: Europe 2026. UAB reintră în rândul universităților europene recunoscute la nivel internațional Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (UAB) a fost inclusă în ediția anului 2026 a clasamentului internațional QS World University Rankings: Europe, publicat oficial de organizația britanică Quacquarelli Symonds […]

Citește mai mult

Curier Județean

AMENZI de peste 2 milioane de lei date în Alba de Protecția Consumatorilor după controalele din perioada premergătoare sărbătorilor de iarnă 2025. Controale inclusiv în târgurile de Crăciun: Ce nereguli au fost constatate

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

29 ianuarie 2026

De

AMENZI de peste 2 milioane de lei date în Alba de Protecția Consumatorilor după controalele din perioada premergătoare sărbătorilor de iarnă 2025: Ce nereguli au fost constatate În perioada premergătoare sărbătorilor de iarnă 2025, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Alba a desfășurat o serie de acțiuni tematice de control privind respectarea legislației în domeniul protecției […]

Citește mai mult

Curier Județean

Este oficial! Festivalul de aeromodelism de la Râpa Roșie va avea loc și în 2026: „Punem fain frumos mâna pe modele și le bibilim”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 3 ore

în

29 ianuarie 2026

De

Este oficial! Festivalul de aeromodelism de la Râpa Roșie va avea loc și în 2026 Tradiționalul festival de aeromodelism „Fun To Fly” de la Râpa Roșie va avea loc și în 2026, anunțul oficial privind organizarea evenimentului și în acest an fiind făcut marți, 27 ianuarie, de către organizatori. Ediția 2026 a festivalului „Fun To […]

Citește mai mult