Albaiulian de 42 de ani, prins ,,mort de beat” la volan: Avea o alcoolemie de 1,17 mg/l și a fost REȚINUT de polițiști

Un albaiulian de 42 de ani, a fost prins ,,mort de beat” la volanul mașinii. Bărbatul avea o alcoolemie de 1,17 mg/l și a fost reținut de polițiști.

Potrivit IPJ Alba, la data de 28 ianuarie 2026, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 42 de ani, din municipiul Alba Iulia, cercetat pentru conducere sub influența alcoolului.

În noaptea de 28/29 ianuarie 2026, polițiștii rutieri au oprit, pentru control, pe strada Dr. Aurel Lazăr din municipiu, un autoturism condus de bărbatul de 42 de ani.

În urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 1,17 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

