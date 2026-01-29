Albaiulian de 42 de ani, prins ,,mort de beat” la volan: Avea o alcoolemie de 1,17 mg/l și a fost REȚINUT de polițiști
Albaiulian de 42 de ani, prins ,,mort de beat” la volan: Avea o alcoolemie de 1,17 mg/l și a fost REȚINUT de polițiști
Un albaiulian de 42 de ani, a fost prins ,,mort de beat” la volanul mașinii. Bărbatul avea o alcoolemie de 1,17 mg/l și a fost reținut de polițiști.
Potrivit IPJ Alba, la data de 28 ianuarie 2026, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 42 de ani, din municipiul Alba Iulia, cercetat pentru conducere sub influența alcoolului.
În noaptea de 28/29 ianuarie 2026, polițiștii rutieri au oprit, pentru control, pe strada Dr. Aurel Lazăr din municipiu, un autoturism condus de bărbatul de 42 de ani.
În urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 1,17 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.
Cercetările sunt continuate.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, inclusă în QS World University Rankings: Europe 2026. UAB reintră în rândul universităților europene recunoscute la nivel internațional
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, inclusă în QS World University Rankings: Europe 2026. UAB reintră în rândul universităților europene recunoscute la nivel internațional Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (UAB) a fost inclusă în ediția anului 2026 a clasamentului internațional QS World University Rankings: Europe, publicat oficial de organizația britanică Quacquarelli Symonds […]
AMENZI de peste 2 milioane de lei date în Alba de Protecția Consumatorilor după controalele din perioada premergătoare sărbătorilor de iarnă 2025. Controale inclusiv în târgurile de Crăciun: Ce nereguli au fost constatate
AMENZI de peste 2 milioane de lei date în Alba de Protecția Consumatorilor după controalele din perioada premergătoare sărbătorilor de iarnă 2025: Ce nereguli au fost constatate În perioada premergătoare sărbătorilor de iarnă 2025, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Alba a desfășurat o serie de acțiuni tematice de control privind respectarea legislației în domeniul protecției […]
Este oficial! Festivalul de aeromodelism de la Râpa Roșie va avea loc și în 2026: „Punem fain frumos mâna pe modele și le bibilim”
Este oficial! Festivalul de aeromodelism de la Râpa Roșie va avea loc și în 2026 Tradiționalul festival de aeromodelism „Fun To Fly” de la Râpa Roșie va avea loc și în 2026, anunțul oficial privind organizarea evenimentului și în acest an fiind făcut marți, 27 ianuarie, de către organizatori. Ediția 2026 a festivalului „Fun To […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Biserica și Armata, instituțiile în care românii au în continuare cea mai mare încredere: „Rămân repere simbolice de stabilitate şi identitate”
Biserica și Armata, instituțiile în care românii au în continuare cea mai mare încredere Biserica şi Armata rămân instituţiile în...
Profesorii amenință cu grevă generală. Lider sindical: ,,Ne pregătim pentru un referendum vizavi de declanșarea grevei generale”
Profesorii amenință cu grevă generală. Lider sindical: ,,Ne pregătim pentru un referendum vizavi de declanșarea grevei generale” Marius Nistor, liderul...
Știrea Zilei
FOTO | INEDIT: La o vulcanizare din Alba roboții fac… singuri aproape toată treaba
INEDIT: La o vulcanizare din Alba roboții fac… singuri aproape toată treaba La o vulcanizare din municipiul Sebeș roboții fac…...
De Colţeşti (Torockoi), producătorul de brânzeturi din judeţul Alba, cifră de afaceri estimată la 30 de milioane de lei în 2025, în creştere cu 12% faţă de anul 2024
De Colţeşti (Torockoi), producătorul de brânzeturi din judeţul Alba, cifră de afaceri estimată la 30 de milioane de lei în...
Curier Județean
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, inclusă în QS World University Rankings: Europe 2026. UAB reintră în rândul universităților europene recunoscute la nivel internațional
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, inclusă în QS World University Rankings: Europe 2026. UAB reintră în rândul universităților...
Albaiulian de 42 de ani, prins ,,mort de beat” la volan: Avea o alcoolemie de 1,17 mg/l și a fost REȚINUT de polițiști
Albaiulian de 42 de ani, prins ,,mort de beat” la volan: Avea o alcoolemie de 1,17 mg/l și a fost...
Politică Administrație
Restricții de circulație pe o stradă din Alba Iulia: Se execută lucrări de reabilitare a rețelei de apă
Restricții de circulație pe o stradă din Alba Iulia: Se execută lucrări de reabilitare a rețelei de apă Circulația rutieră...
FOTO | Cum a acționat Poliția Locală în cazul unui aiudean care a depozitat deșeuri în fața blocului
Cum a acționat Poliția Locală în cazul unui aiudean care a depozitat deșeuri în fața blocului Poliția Locală Aiud a...
Opinii Comentarii
29 ianuarie: Ziua Internațională a Automobilului. De la primul Motorwagen la mașinile moderne fără șofer
29 ianuarie: Ziua Internațională a Automobilului. De la primul Motorwagen la mașinile moderne fără șofer Istoria automobilului începe în 29...
Calendar ortodox: 28 ianuarie – este prăznuit Sfântul Efrem Sirul, autorul celei mai frumoase rugăciuni a Ortodoxiei
Calendar ortodox: 28 ianuarie – este prăznuit Sfântul Efrem Sirul, autorul celei mai frumoase rugăciuni a Ortodoxiei În data de...