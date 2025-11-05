Alba Iulia devine centrul inovației economice universitare. Studenți din Europa participă la Business Simulation Challenge
În perioada 6-7 noiembrie 2025, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia devine locul unde teoria economică se transformă în decizii reale și experiențe practice, prin competiția internațională „Business Simulation Challenge”.
Timp de două zile, echipe de studenți din diverse centre universitare europene vor gestiona companii virtuale și vor lua decizii manageriale complexe – de la marketing și producție, până la finanțarea operațiunilor și elaborarea strategiilor de dezvoltare. Practic, fiecare echipă devine „board-ul de management” al propriei firme, într-un cadru competitiv ce reproduce dinamica mediului real de afaceri.
Unul dintre momentele centrale ale evenimentului va fi reprezentat de o sesiune aplicată, realizată cu ajutorul unui soft educațional, care le va permite participanților să observe cum deciziile manageriale influențează performanța organizațională. Exercițiul îmbină teoria, simularea și practica într-o experiență autentică de business.
„Este o experiență care aduce mediul academic mai aproape de lumea afacerilor și de realitatea economică. Studenții nu învață doar teorie, ci experimentează consecințele propriilor decizii, în condiții similare cu cele dintr-o companie reală”, a transmis conf. univ. dr. Teodora Odett Breaz, expert organizare concurs de administrare a firmei virtuale prin instrumente digitale interactive.
Competiția inter-universitară este organizată de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în parteneriat cu Academia de Studii Economice din București (ASE), Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM) și cu participarea a doi experți străini de la Universitatea Bordeaux, Franța.
Pentru simularea proceselor decizionale din mediul de faceri cu ajutorul jocurilor de întreprindere, acest concurs își propune să dezvolte gândirea strategică, spiritul de echipă și capacitatea de a acționa eficient în situații complexe și este susținut din fondul de dezvoltare instituțională prin intermediul proiectului SmartPrenor UAB – impulsionarea antreprenoriatului studențesc, CNFIS-FDI-2025-F-0510.
Evenimentul se va încheia cu o gală de premiere ce va celebra performanțele echipelor participante.
