Ajutoare sociale 2025 | O parte din ajutorul social, reținut de autorităţile locale, dacă beneficiarul are datorii la bugetul local
Guvernul pregătește modificări legislative prin care autoritățile locale vor putea bloca o parte din ajutorul social primit de beneficiari în cazul în care aceștia au datorii la bugetul local.
Măsura face parte dintr-un pachet de reforme fiscale aflat în dezbatere publică, menit să crească eficiența încasării impozitelor și taxelor locale. Vicepremierul Tanczos Barna a explicat, într-o conferință de presă la Oradea, că în România există un număr semnificativ de persoane care primesc ajutoare sociale, dar nu își plătesc impozitele, taxele sau amenzile.
Printre măsurile propuse se numără și restricții privind eliberarea autorizațiilor de construcție, înmatricularea autovehiculelor sau recuperarea permisului de conducere, în cazul în care beneficiarii au datorii restante la bugetul local.
„Dacă ai datorii, nu poți obține autorizație de construcție, nu poți înmatricula mașina nou cumpărată și nu îți poți recupera permisul dacă ai amenzi neachitate. De asemenea, din ajutorul social se vor putea reține parțial sume pentru acoperirea datoriilor,” a declarat vicepremierul.
Potrivit Ministerului Muncii, în România există între 250.000 și 260.000 de beneficiari de ajutoare sociale, iar noile măsuri urmăresc echilibrarea sistemului fiscal local și responsabilizarea contribuabililor.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Radu Georgescu, despre TVA și evaziunea fiscală:”Românii nu sunt niște hoți, nimeni nu știe cât este evaziunea de TVA dintr-o țară”
Radu Georgescu, despre TVA și evaziunea fiscală:”Românii nu sunt niște hoți, nimeni nu știe cât este evaziunea de TVA dintr-o țară” Economistul Radu Georgescu explică într-o postare recentă pe Facebook ce este TVA-ul și evaziunea fiscală, dar și de ce nimeni nu poate știi cțt este aceasta într-o țară. ”Harababura actuală economică din România este […]
Scandalul pentru aurul de la Roșia Montană continuă. România respinge acuzațiile Gabriel Resources, care solicită anularea deciziei prin care a pierdut dreptul de exploatare
Scandalul pentru aurul de la Roșia Montană continuă. România respinge acuzațiile Gabriel Resources, care solicită anularea deciziei prin care a pierdut dreptul de exploatare România a transmis un răspuns oficial în fața acuzațiilor lansate de compania Gabriel Resources, care solicită anularea hotărârii ICSID din martie 2024 privind proiectul minier de la Roșia Montană. Reprezentanții țării […]
Cum va fi VREMEA până în 8 septembrie 2025: Cât mai ține canicula și când se întorc ploile. PROGNOZA METEO de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni
Cum va fi VREMEA până în 8 septembrie 2025: Cât mai ține canicula și când se întorc ploile. PROGNOZA METEO de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni Meteorologii ANM au anunțat temperaturi peste normalul perioadei în aproape toată țara, mai ales în vest și sud-vest, pentru perioada 11 august – 8 septembrie 2025. Ploile vor […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ajutoare sociale 2025 | O parte din ajutorul social, reținut de autorităţile locale, dacă beneficiarul are datorii la bugetul local
O parte din ajutorul social ar putea fi reținut de autorităţile locale, dacă beneficiarul are datorii la bugetul local Guvernul...
Radu Georgescu, despre TVA și evaziunea fiscală:”Românii nu sunt niște hoți, nimeni nu știe cât este evaziunea de TVA dintr-o țară”
Radu Georgescu, despre TVA și evaziunea fiscală:”Românii nu sunt niște hoți, nimeni nu știe cât este evaziunea de TVA dintr-o...
Știrea Zilei
Veta Biriș, doamna muzicii populare din Alba, își aniversează ziua de naștere: Celebra interpretă împlinește 75 de ani
Veta Biriș, doamna muzicii populare din Alba, își aniversează ziua de naștere: Celebra interpretă împlinește 76 de ani Veta Biriș,...
VIDEO | Un gălățean de 44 de ani, câștigătorul trofeului ”Best Truck of the show TTA 2025”: Gigantul de la Ecoagrotec Trans a strâns cel mai mare punctaj din partea juriului
Un gălățean de 44 de ani, câștigătorul trofeului ”Best Truck of the show TTA 2025”: Gigantul de la Ecoagrotec Trans...
Curier Județean
VIDEO ȘTIREA TA | Incident GRAV la Arieșeni: Bărbat de 50 de ani, transportat cu elicopterul SMURD la un spital din Cluj Napoca după ce căzut cu parapanta
Incident GRAV la Arieșeni: Bărbat de 50 de ani, transportat cu elicopterul SMURD la un spital din Cluj Napoca după...
UPDATE FOTO | ACCIDENT rutier în Sebeș: Două mașini s-au ciocnit pe strada Traian
ACCIDENT rutier în Sebeș: Două mașini s-au ciocnit pe strada Traian Un accident rutier a avut loc duminică, în jurul...
Politică Administrație
Bistra, exemplu de bună plată: Majoritatea contribuabililor și-au achitat taxele și impozitele în 2025
Bistra, exemplu de bună plată: Majoritatea contribuabililor și-au achitat taxele și impozitele în 2025 Peste 60% dintre contribuabilii din comuna...
Comunicat de presă | Voicu Vușcan, deputat PSD de Alba: PSD trebuie să își clarifice poziția și rolul în cadrul Guvernului
Voicu Vușcan, deputat PSD de Alba: PSD trebuie să își clarifice poziția și rolul în cadrul Guvernului Situația actuală, în...
Opinii Comentarii
11 august 1456, ziua în care Iancu de Hunedoara, voievod al Transilvaniei, se stinge din viață. A fost înmormântat la Alba Iulia, iar pe piatra sa funerară stă înscris ”S-a stins lumina lumii”
11 august 1456, ziua în care Iancu de Hunedoara, voievod al Transilvaniei, se stinge din viață. A fost înmormântat la...
Sfântul Nifon, patriarhul Constantinopolului, pomenit în 11 august în calendarul creștin ortodox
Sfântul Nifon, patriarhul Constantinopolului, pomenit în 11 august în calendarul creștin ortodox Sfântul Nifon, patriarhul Constantinopolului, s-a născut în ținutul...