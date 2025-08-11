Ajutoare sociale 2025 | O parte din ajutorul social, reținut de autorităţile locale, dacă beneficiarul are datorii la bugetul local

O parte din ajutorul social ar putea fi reținut de autorităţile locale, dacă beneficiarul are datorii la bugetul local

Guvernul pregătește modificări legislative prin care autoritățile locale vor putea bloca o parte din ajutorul social primit de beneficiari în cazul în care aceștia au datorii la bugetul local.

Măsura face parte dintr-un pachet de reforme fiscale aflat în dezbatere publică, menit să crească eficiența încasării impozitelor și taxelor locale. Vicepremierul Tanczos Barna a explicat, într-o conferință de presă la Oradea, că în România există un număr semnificativ de persoane care primesc ajutoare sociale, dar nu își plătesc impozitele, taxele sau amenzile.

Printre măsurile propuse se numără și restricții privind eliberarea autorizațiilor de construcție, înmatricularea autovehiculelor sau recuperarea permisului de conducere, în cazul în care beneficiarii au datorii restante la bugetul local.

„Dacă ai datorii, nu poți obține autorizație de construcție, nu poți înmatricula mașina nou cumpărată și nu îți poți recupera permisul dacă ai amenzi neachitate. De asemenea, din ajutorul social se vor putea reține parțial sume pentru acoperirea datoriilor,” a declarat vicepremierul.

Potrivit Ministerului Muncii, în România există între 250.000 și 260.000 de beneficiari de ajutoare sociale, iar noile măsuri urmăresc echilibrarea sistemului fiscal local și responsabilizarea contribuabililor.

