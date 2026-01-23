Ajutoare de urgență în 2026: Cine poate beneficia de sprijin de la stat. Condițiile și actele necesare pentru a primi sprijin financiar

Noi măsuri prevăzute de lege spun că persaonele singure și familiile care ajung în situații critice, din cauza unor dezastre, accidente, boli grave sau a riscului de marginalizare socială, vor putea beneficia de sprijin financiar sau ajutoare materiale de la stat. Aceste reglementări se aprobă individual prin hotărâre de Guvern și presupun o evaluare detaliată a situației fiecărui solicitant.

Ce sunt ajutoarele de urgență și cui se adresează

Ajutoarele de urgență sunt un mecanism de protecție socială menit să permită intervenția rapidă în situații critice, atunci când o persoană sau o familie nu mai reușește să își asigure necesitățile de bază. Acestea urmăresc să prevină deteriorarea condițiilor de viață și să reducă riscul de excluziune socială.

Conform cadrului legal, Guvernul, la inițiativa Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, poate acorda sprijin financiar sau material persoanelor afectate de calamități naturale, incendii, accidente, epidemii, epizootii ori alte situații deosebite determinate de probleme de sănătate sau de factori care favorizează marginalizarea socială.

Sprijinul poate fi acordat și în natură, sub forma unor bunuri precum îmbrăcăminte, încălțăminte, alimente sau obiecte de folosință îndelungată, în funcție de nevoile constatate.

De unde provin banii și ce facilități au beneficiarii

Fondurile necesare sunt asigurate din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale. Sumele sau bunurile primite nu sunt impozitate și nu sunt luate în calcul la stabilirea altor drepturi de asistență socială acordate din bugetele publice, conform Legii nr. 292/2011.

Acordarea ajutoarelor se face nominal, prin hotărâre de Guvern. În anumite situații speciale, pot fi stabilite și alte categorii de beneficiari, tot prin acte normative care includ metodologia de acordare.

Cum se acordă serviciile sociale: etapele obligatorii

Procesul de acordare presupune mai multe etape clare:

• evaluarea inițială și informarea solicitantului privind drepturile și obligațiile;

• evaluarea complexă și întocmirea planului de intervenție;

• stabilirea dreptului la asistență socială și a bugetului personal;

• semnarea contractului de servicii sociale și evidența beneficiarului;

• implementarea planului;

• monitorizarea și evaluarea serviciilor;

• evaluarea finală și încetarea furnizării.

Serviciile pot fi solicitate de persoană, de reprezentantul legal sau pot fi acordate din oficiu. Cererea se depune la serviciul public de asistență socială din localitatea de domiciliu sau reședință. Beneficiarii sunt înregistrați în Registrul național de evidență a persoanelor beneficiare de servicii sociale.

Cum se face propunerea pentru acordarea ajutorului

Solicitarea se bazează pe o cerere și o declarație pe propria răspundere, însoțite de documente justificative. Dosarul se depune la agenția teritorială pentru plăți și inspecție socială, fie personal, fie prin poștă sau mijloace electronice.

Agenția poate solicita primăriei o verificare la domiciliu, care trebuie realizată în maximum 10 zile. Sunt analizate componența familiei, veniturile și situația care a generat cererea. Rezultatul verificării este transmis electronic agenției.

Dacă solicitarea vine ca urmare a sesizării altor instituții publice, verificarea în teren poate fi făcută direct de persoane desemnate de agenția teritorială.

Ce documente trebuie depuse

Printre actele necesare se numără:

• cererea și declarația pe propria răspundere;

• documente oficiale care confirmă situația de necesitate;

• polița de asigurare a locuinței și documentele de evaluare a daunelor, dacă este cazul;

• adeverințe sau scrisori medicale și alte documente medicale justificative;

• dovezi privind costul echipamentelor sau dispozitivelor medicale, atunci când ajutorul este solicitat în acest scop;

• alte documente solicitate de echipele de verificare.

Refuzul de a furniza informațiile necesare poate duce la respingerea cererii.

Cum se stabilește valoarea ajutorului

Ajutoarele se acordă în limita bugetului alocat și sunt calculate în funcție de mai mulți factori, printre care:

• nivelul de distrugere al locuinței și bunurilor;

• tipul locuinței și existența asigurării obligatorii;

• valoarea despăgubirilor primite;

• gravitatea bolilor și durata tratamentelor;

• nivelul de decontare a serviciilor medicale;

• statutul de asigurat în sistemele publice;

• numărul membrilor familiei și veniturile;

• gradul de îndatorare;

• capacitatea de susținere din venituri proprii;

• existența altor forme de sprijin public sau privat.

În cazuri de calamități, ajutorul poate fi acordat și chiriașilor sau persoanelor tolerate într-o locuință, dacă proprietarul nu a solicitat sprijin.

Centralizarea și aprobarea finală

Agențiile teritoriale transmit către Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială situațiile centralizate, care includ datele beneficiarilor, adresa și suma propusă, precum și tipul situației de urgență. Decizia finală se aprobă prin hotărâre de Guvern, conform HG nr. 1154/2022

