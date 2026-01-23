Ajutoare de urgență în 2026: Cine poate beneficia de sprijin de la stat. Condițiile și actele necesare pentru a primi sprijin financiar
Ajutoare de urgență în 2026: Cine poate beneficia de sprijin de la stat. Condițiile și actele necesare pentru a primi sprijin financiar
Noi măsuri prevăzute de lege spun că persaonele singure și familiile care ajung în situații critice, din cauza unor dezastre, accidente, boli grave sau a riscului de marginalizare socială, vor putea beneficia de sprijin financiar sau ajutoare materiale de la stat. Aceste reglementări se aprobă individual prin hotărâre de Guvern și presupun o evaluare detaliată a situației fiecărui solicitant.
Ce sunt ajutoarele de urgență și cui se adresează
Ajutoarele de urgență sunt un mecanism de protecție socială menit să permită intervenția rapidă în situații critice, atunci când o persoană sau o familie nu mai reușește să își asigure necesitățile de bază. Acestea urmăresc să prevină deteriorarea condițiilor de viață și să reducă riscul de excluziune socială.
Conform cadrului legal, Guvernul, la inițiativa Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, poate acorda sprijin financiar sau material persoanelor afectate de calamități naturale, incendii, accidente, epidemii, epizootii ori alte situații deosebite determinate de probleme de sănătate sau de factori care favorizează marginalizarea socială.
Sprijinul poate fi acordat și în natură, sub forma unor bunuri precum îmbrăcăminte, încălțăminte, alimente sau obiecte de folosință îndelungată, în funcție de nevoile constatate.
De unde provin banii și ce facilități au beneficiarii
Fondurile necesare sunt asigurate din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale. Sumele sau bunurile primite nu sunt impozitate și nu sunt luate în calcul la stabilirea altor drepturi de asistență socială acordate din bugetele publice, conform Legii nr. 292/2011.
Acordarea ajutoarelor se face nominal, prin hotărâre de Guvern. În anumite situații speciale, pot fi stabilite și alte categorii de beneficiari, tot prin acte normative care includ metodologia de acordare.
Procesul de acordare presupune mai multe etape clare:
• evaluarea inițială și informarea solicitantului privind drepturile și obligațiile;
• evaluarea complexă și întocmirea planului de intervenție;
• stabilirea dreptului la asistență socială și a bugetului personal;
• semnarea contractului de servicii sociale și evidența beneficiarului;
• implementarea planului;
• monitorizarea și evaluarea serviciilor;
• evaluarea finală și încetarea furnizării.
Serviciile pot fi solicitate de persoană, de reprezentantul legal sau pot fi acordate din oficiu. Cererea se depune la serviciul public de asistență socială din localitatea de domiciliu sau reședință. Beneficiarii sunt înregistrați în Registrul național de evidență a persoanelor beneficiare de servicii sociale.
Cum se face propunerea pentru acordarea ajutorului
Solicitarea se bazează pe o cerere și o declarație pe propria răspundere, însoțite de documente justificative. Dosarul se depune la agenția teritorială pentru plăți și inspecție socială, fie personal, fie prin poștă sau mijloace electronice.
Agenția poate solicita primăriei o verificare la domiciliu, care trebuie realizată în maximum 10 zile. Sunt analizate componența familiei, veniturile și situația care a generat cererea. Rezultatul verificării este transmis electronic agenției.
Dacă solicitarea vine ca urmare a sesizării altor instituții publice, verificarea în teren poate fi făcută direct de persoane desemnate de agenția teritorială.
Ce documente trebuie depuse
Printre actele necesare se numără:
• cererea și declarația pe propria răspundere;
• documente oficiale care confirmă situația de necesitate;
• polița de asigurare a locuinței și documentele de evaluare a daunelor, dacă este cazul;
• adeverințe sau scrisori medicale și alte documente medicale justificative;
• dovezi privind costul echipamentelor sau dispozitivelor medicale, atunci când ajutorul este solicitat în acest scop;
• alte documente solicitate de echipele de verificare.
Refuzul de a furniza informațiile necesare poate duce la respingerea cererii.
Cum se stabilește valoarea ajutorului
Ajutoarele se acordă în limita bugetului alocat și sunt calculate în funcție de mai mulți factori, printre care:
• nivelul de distrugere al locuinței și bunurilor;
• tipul locuinței și existența asigurării obligatorii;
• valoarea despăgubirilor primite;
• gravitatea bolilor și durata tratamentelor;
• nivelul de decontare a serviciilor medicale;
• statutul de asigurat în sistemele publice;
• numărul membrilor familiei și veniturile;
• gradul de îndatorare;
• capacitatea de susținere din venituri proprii;
• existența altor forme de sprijin public sau privat.
În cazuri de calamități, ajutorul poate fi acordat și chiriașilor sau persoanelor tolerate într-o locuință, dacă proprietarul nu a solicitat sprijin.
Centralizarea și aprobarea finală
Agențiile teritoriale transmit către Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială situațiile centralizate, care includ datele beneficiarilor, adresa și suma propusă, precum și tipul situației de urgență. Decizia finală se aprobă prin hotărâre de Guvern, conform HG nr. 1154/2022
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
VIDEO | Tehnologie nouă testată de DRDP Cluj pentru remedierea mai eficientă a degradărilor de pe drum provocate de sezonul rece
Tehnologie nouă testată de DRDP Cluj pentru remedierea mai eficientă a degradărilor de pe drum provocate de sezonul rece DRDP Cluj testează o nouă tehnologie de reparații rutiere, menită să accelereze și să eficientizeze remedierea degradărilor apărute pe carosabil în sezonul rece, anunță CNAIR. Potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, tehnologia este testată […]
Avertisment DNSC: Ce riscuri pot aduce datele care nu sunt șterse complet. Explicația fenomenului dumpster diving
Avertisment DNSC: Ce riscuri pot aduce datele care nu sunt șterse complet. Explicația fenomenului dumpster diving Directoratul Național de Securitate Cibernetică aduce în discuție despre fenomenul de dumspter diving: atunci când datele sunt șterse incomplet sau aruncate neglijent și pot deveni un risc de securitate. Dumpster diving în securitatea cibernetică se referă la practica de […]
Cum va fi VREMEA în România până în 23 februarie 2026: Iarna se îmblânzește. Prognoza ANM pe 4 săptămâni
Cum va fi VREMEA în România până în 23 februarie 2026: Iarna se îmblânzește Temperaturile se vor situa peste valorile obişnuite, în ultimele zile din ianuarie 2026 şi în cea mai mare parte a lunii februarie 2026, în toată România, conform prognozei pe patru săptămâni anunţată vineri, 23 ianuarie 2026, de meteorologii ANM. Săptămâna 26.01.2026 […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ajutoare de urgență în 2026: Cine poate beneficia de sprijin de la stat. Condițiile și actele necesare pentru a primi sprijin financiar
Ajutoare de urgență în 2026: Cine poate beneficia de sprijin de la stat. Condițiile și actele necesare pentru a primi...
VIDEO | Tehnologie nouă testată de DRDP Cluj pentru remedierea mai eficientă a degradărilor de pe drum provocate de sezonul rece
Tehnologie nouă testată de DRDP Cluj pentru remedierea mai eficientă a degradărilor de pe drum provocate de sezonul rece DRDP...
Știrea Zilei
Polițiștii s-au autosesizat în cazul unui bărbat care ar fi săvârșit acte explicite de exhibiționism în zona Colegiului Tehnic Apulum. Precizările făcute de IPJ Alba
Polițiștii s-au autosesizat în cazul unui bărbat care a săvârșit acte explicite de exhibiționism în zona Colegiului Tehnic Apulum. Precizările...
Apel pentru DONARE DE SÂNGE pentru Daniel Oprița, un asistent medical de la Spitalul Municipal Aiud: ,,Donați pentru el, purtați-l în gândul și rugăciunea voastră. Să fie bine, să își revină”
Apel pentru DONARE DE SÂNGE pentru Daniel Oprița, un asistent medical de la Spitalul Municipal Aiud: ,,Donați pentru el, purtați-l...
Curier Județean
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 02.02.2026-08.02.2026 și 26.01.2026-01.02.2026
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 02.02.2026-08.02.2026 și 26.01.2026-01.02.2026 Distribuție Energie Electrică România...
31 ianuarie 2026 | Regionala FIRST LEGO League Challenge – Alba Iulia: Competiție de robotică cu roboți. Vor participa 20 de echipe din mai multe județe
Regionala FIRST LEGO League Challenge – Alba Iulia: Competiție de robotică cu roboți. Vor participa 20 de echipe din mai...
Politică Administrație
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!”
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!” La sediul Consiliului...
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250”
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250” Anul 2026 marchează...
Opinii Comentarii
Curiozități despre MICA UNIRE din 24 ianuarie 1859. Unirea Principatelor Române, aspecte mai puțin cunoscute
Curiozități despre MICA UNIRE din 24 ianuarie 1859. Unirea Principatelor Române, aspecte mai puțin cunoscute În data de 24 ianuarie...
23 ianuarie: Ziua internațională a scrisului de mână (Handwriting Day). Ce spune scrisul despre personalitatea noastră
23 ianuarie: Ziua internațională a scrisului de mână (Handwriting Day). Ce spune scrisul despre personalitatea noastră În fiecare an, în...