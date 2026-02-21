Sport

Aiudeanul Levi Polgar va lua startul în 2026 în jungla Malaeziei la o competiție de alergare montană de elită: „Voi purta cu cinste steagul României pe numărul de concurs”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 50 de minute

în

De

Ultramaratonistul aiudean Levi Polgar va lua startul, în 12 septembrie 2026, la MALAYSIA100 Malaysia Ultra-Trail by UTMB (MALAYSIA100).

Este vorba de o competiție de alergare montană (trail running) de elită, desfășurată în Malaezia, care face parte din circuitul internațional UTMB World Series.

Este singurul eveniment UTMB din țara amintită și atrage alergători din întreaga lume, fiind considerat un test major de anduranță în junglă.

Voi onora cu prezența invitația venită din Malaezia. Voi purta cu cinste steagul României pe numărul de concurs”, a anunțat Levi Polgar, vineri, 20 februarie 2026.

Evenimentul sportiv din Malaezia presupune mai multe curse, principala fiind MY100, pe distanța de 100 de kilometri.

Date tehnice ale MY100:

*Diferență de nivel: Aproximativ 4800m – 4900m+.

*Timp limită: 32 de ore.

*Caracteristici: Traseul trece prin rezervații virgine ale junglei (Virgin Jungle Reserves), Maxwell Hill și include treceri prin zone istorice precum tunelurile feroviare dinaintea războiului.

Traseul este considerat tehnic, cu zone abrupte, scări, poduri și necesită o bună pregătire fizică, mai ales din cauza climei tropicale (căldură și umiditate).

Participarea la MY100 oferă „Running Stones” (pietre de alergare), care sunt necesare pentru a intra în loteria de calificare la finala UTMB Mont-Blanc (UTMB, CCC, OCC).

Levi Polgar este prima persoană cu handicap din lume care a terminat celebrul ultramaraton Tor des Geants. În septembrie 2023, audeanul a trecut în premieră cu brio linia de sosire în una dintre cele mai grele curse de ultraalergare de pe mapamond. 

Între timp Levi Polgar a mai parcurs de două ori trasel infernal de 330 de kilometri, cu 24.000 de metri diferență de nivel.

„Să-mi urmez visul nu e mereu un drum presărat cu petale de trandafiri. Uneori doare, alteori mă lasă fără suflare, dar e singurul drum pe care merită să o parcurg. ​Am decis să nu mai trăiesc în umbra fricilor mele. Să simt și să exist exact așa cum sunt, fără filtre și fără scuze”, spune Levi Polgar.

foto: Levente Polgar – predarea ștafetei Invictus (cu rol ilustrativ)

