Adrian Veștea spune „pas” candidaturii pentru șefia PNL: „Nu voi gira printr-o candidatură acest simulacru democratic prin care se instalează dictatura în partid”
Adrian Veștea spune „pas” candidaturii pentru șefia PNL: „Nu voi gira printr-o candidatură acest simulacru democratic prin care se instalează dictatura în partid”
Premierul desemnat a anunțat, în seara zilei de vineri, 19 iunie 2026, că nu va mai candida pentru președinția PNL la Congresul Extraordinar de duminică, 21 iunie 2026.
„Nu voi gira printr-o candidatură acest simulacru democratic prin care se instalează dictatura în partid”, a subliniat Adrian Veștea.
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„Precizez faptul că eu consider profund anormal refuzul prelungirii cu o săptămână a termenului pentru Congres. Era o solicitare de bun simț.
Este evident că scopul nu este de a lămuri lucrurile în PNL, ci blocarea învestirii Guvernului.
De asemenea, cred că acest Congres este un demers nestatutar și nelegal. Nu voi gira printr-o candidatură acest simulacru democratic prin care se instalează dictatura în partid. Așa cum am spus, cu părere de rău pentru cei care discută doar în termeni politici acum, preocuparea este ca România să fie guvernată.
Iau în considerare toate demersurile de contestare statutară și legală a acestui Congres după votul de învestitură”, a scris Adrian Veștea pe Facebook.
foto: arhivă
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