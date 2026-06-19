Adrian Veștea: „Prin modificarea Statutului PNL se dorește o concentrare de putere pentru Bolojan și pentru mine o excludere”. Care este poziția liberalilor din Alba
Adrian Veștea: „Prin modificarea Statutului PNL se dorește o concentrare de putere pentru Bolojan și pentru mine o excludere”. Care este poziția liberalilor din Alba
Premierul desemnat Adrian Veștea, prim-vicepreședinte al PNL, a acuzat vineri, 19 iunie 2026 că modificarea Statutului partidului urmărește „o concentrare de putere” în jurul lui Ilie Bolojan și ar avea ca efect eliminarea sa din formațiune.
Totodată, acesta a susținut că liderul liberal „își imaginează că un PNL reașezat după un val de excluderi va putea fi folosit ca instrument împotriva președintelui României”.
Într-o postare publicată pe Facebook, Adrian Veștea a afirmat că organizarea accelerată a Congresului Extraordinar al PNL și schimbările propuse în statut pun în pericol principiile liberale ale partidului.
„O zi grea pentru PNL. Principala valoare a liberalismului este libertatea. De acolo vine și numele formațiunii noastre politice. Cu atât mai mult mă întristează că astăzi, la propunerea președintelui partidului, libertatea și, implicit, dezbaterea democratică riscă să dispară în PNL. În loc să acceptăm o confruntare deschisă de idei și de soluții, în cadrul unui Congres la sfârșitul săptămânii viitoare (28 iunie), se încearcă organizarea pripită a unui Congres duminică, 21 iunie. Totul pe repede înainte și fără timpul necesar unei dezbateri reale”, a scris acesta.
El a avertizat că modul în care sunt luate aceste decizii riscă să afecteze identitatea partidului și a susținut că în spatele demersului se află două obiective pe care le consideră contrare spiritului liberal.
„De ce? Văd două obiective ale acestui demers, pe care îl consider profund neliberal: 1. Concentrarea unei puteri fără precedent în mâinile domnului Ilie Bolojan. Cred că responsabilitatea ar trebui împărțită, nu adunată într-un singur loc, așa cum nu s-a întâmplat în istoria partidului, nici în perioada post-comunistă, nici înainte de Al Doilea Război Mondial. 2. Încercarea de a bloca învestirea Guvernului pe care președintele Nicușor Dan m-a însărcinat să-l formez. Iar acest lucru în condițiile în care domnul Bolojan știe, la fel de bine ca mine, că formula actuală a dus deja la blocaje în demersuri esențiale pentru finalizarea cu succes a PNRR, SAFE și OCDE. În plus, este cunoscută atenția agențiilor de rating față de instabilitatea politică din România – o instabilitate pe care avem acum șansa să o depășim”, a transmis Adrian Veștea.
Premierul desemnat a mai afirmat că modificările statutare sunt construite pentru a servi interesele a două persoane.
„O concentrare de putere pentru domnul Bolojan și, pentru mine, o excludere pentru că am acceptat să fiu parte la o soluție pentru a pune capăt unei crize care îi afectează profund pe români. Cred că președintele Ilie Bolojan își imaginează că un PNL reașezat după un val de excluderi va putea fi folosit ca instrument împotriva președintelui României. Reamintesc că eu am propus, ca viziune pentru Partidul Național Liberal, un parteneriat politic onest și corect cu șeful statului”, a declarat el.
Adrian Veștea a mai spus că, după trei decenii de activitate în PNL, privește cu îngrijorare actuala evoluție a partidului.
„După 30 de ani în care credeam că am văzut multe în PNL, constat cu tristețe că lucrurile merg într-o direcție profund greșită. Sper că e doar o rătăcire trecătoare. Ca liberal, voi lupta pentru a readuce libertatea în centrul valorilor PNL”, a mai transmis Adrian Veștea.
Vineri, 19 iunie 2026 Consiliul Național Extraordinar al PNL a aprobat organizarea Congresului Extraordinar al partidului pentru duminică, de la ora 12:00, la Romexpo.
Totodată, forul de conducere al liberalilor a adoptat modificarea Statutului PNL cu 551 de voturi pentru, 128 împotrivă și trei abțineri.
Printre cele mai importante schimbări se numără înființarea Biroului Permanent Național ca structură centrală de conducere și desființarea Biroului Executiv, considerat nefuncțional, atribuțiile acestuia urmând să fie preluate de noul BPN. De asemenea, partidul revine la alegerea conducerii pe baza unor moțiuni, numărul prim-vicepreședinților este redus de la patru la unul, iar o nouă Comisie Națională pentru Litigii va soluționa disputele rezultate din aplicarea sancțiunilor membrilor de partid.
Consiliul Național a deschis și procedura de depunere a moțiunilor pentru Congresul Extraordinar, termenul-limită fiind stabilit pentru sâmbătă, ora 17:00.
Președintele PNL, Ilie Bolojan, a anunțat că va candida pentru un nou mandat la șefia partidului, împreună cu echipa pe care urmează să o propună. Cu o zi înainte, Adrian Veștea își anunțase intenția de a-l contracandida pentru funcția de președinte al liberalilor.
Poziția liberalilor din Alba: Pro Bolojan
foto – cu rol ilustrativ
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