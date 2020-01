Adrian Teban, Președintele ADI „Salubris”: „Problema gestionării gunoiului la nivel județean devine tot mai gravă. E timpul ca toți cei implicați să acționeze cu responsabilitate pentru deblocarea situației”

– Există o serie de incertitudini cu privire la modul în care se va derula activitatea de gestionare a deșeurilor la nivelul județului Alba. Spunem acest lucru deoarece noii operatori care au câștigat licitațiile organizate de ADI „Salubris” pentru cele patru zone ale județului nu și-au început activitatea de colectare și transport deșeuri, deși contractele sunt semnate de mai bine de un an și jumătate. Domnule Adrian Teban, care este situația în momentul de față?

– Ne aflăm într-o situație de urgență evidentă, care impune implicarea cu responsabilitate a tuturor instituțiilor competente pentru a pune în practică Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor (SMID) în județul Alba. Doar atunci când acest sistem va deveni funcțional în totalitatea sa, își vor putea începe activitatea noii operatori zonali, care au câștigat licitațiile organizate de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris” Alba. Până atunci, ne aflăm într-o fază de blocaj, care generează o serie de nemulțumiri, de riscuri și de costuri financiare pentru toți cei implicați, de la autorități și firme de salubritate, până la cetățeni. Pe de-o parte, pentru operatorii care au câștigat contractele zonale, fiecare zi de întârziere, în care nu își pot furniza serviciile, înseamnă pierderi financiare considerabile.

Gândiți-vă la faptul că doar la Tărtăria sunt 30 de utilaje noi achiziționate care stau în stand-by, dar pentru care operatorul plătește leasing. De cealaltă parte, localitățile din județ nu pot rămâne fără servicii de salubritate, astfel că primarii sunt în situația de a se descurca pe plan local, fiind nevoiți să păstreze în vigoare vechile contracte, chiar dacă, în multe cazuri, operatorii respectivi nu mai au întreaga capacitate de prestare a serviciilor de colectare și transport deșeuri, întrucât și-au asumat alte obligații contractuale. Nu în ultimul rând, blocajul de față se va resimți în buzunarele cetățenilor, care vor plăti facturi din ce în ce mai mari, datorită majorării taxelor percepute pentru gunoaiele nesortate.

După cum vedeți, situația devine și mai gravă cu fiecare oră, cu fiecare zi de întârziere. Eu am tras mai multe semnale de alarmă în acest sens și sper ca toți cei implicați să înțeleagă că nu mai există timp, că trebuie acționat imediat, altfel vor exista consecințe financiare pentru toate părțile. Vă mărturisesc cu sinceritate că am intenționat să îmi dau demisia din calitatea de Președinte ADI „Salubris”, având în vedere imposibilitatea de a pune în practică ceea ce ne dorim, respectiv o colectare cât mai eficientă a deșeurilor la nivelul localităților. Însă, ținând cont de receptivitatea noului guvern față de problema de față, am convingerea că împreună cu Prefectura și Consiliul Județean Alba, putem să remediem problemele. Dacă până la începutul lunii martie, nu vor fi parcurși pași importanți în sensul deblocării proiectului, voi fi nevoit să nu îmi mai asum responsabilitatea pentru această situație.

– Cum s-a ajuns la blocajul de față și care este motivul pentru care sistemul integrat nu poate fi pus în practică?

– După cum știți, SMID este un proiect european accesat de către Consiliul Județean Alba, care presupune extinderea la nivelul întregului județ a unui sistem modern, centralizat și uniform de management al deșeurilor, în conformitate cu legislația națională și europeană. Pentru ca acest lucru să fie posibil, toate unitățile administrative din județ s-au asociat și au format ADI „Salubris”, care oferă posibilitatea ca serviciile de salubritate să poată fi gestionate în comun.

Așadar, contractele de colectare și transport deșeuri nu mai sunt încheiate de către fiecare localitate în parte, ci de către asociație. Pentru eficientizare, județul a fost împărțit în patru zone, ADI „Salubris” organizând și finalizând cu succes procedurile de concesionare ale serviciului amintit către noii operatori zonali.

Pe de altă parte, vă reamintesc că în baza proiectului au fost construite staţiile de transfer de la Tărtăria şi Blaj, precum și Centrul de Management Integrat al Deşeurilor de la Galda de Jos. Deși sunt finalizate, cele trei obiective nu funcționează deoarece licitațiile organizate de C.J. Alba pentru delegarea prin concesiune a operării şi administrării lor au fost anulate în instanță de două ori.

De aici provine cauza întregului blocaj în care ne aflăm: atâta vreme cât cele trei obiective nu vor fi funcționale, sistemul integrat nu poate fi implementat, iar operatorii nu își pot derula activitatea în termenele stabilite de contractele încheiate. Trebuie să înțelegeți că este vorba despre un sistem în care fiecare verigă trebuie să funcționeze: operatorii zonali colectează gunoiul selectiv pe tipuri de fracții, îl transportă la stațiile de sortare de la Tărtăria sau Blaj, de unde întreg gunoiul județului Alba va ajunge la depozitul de la Galda. Dacă una dintre aceste verigi lipsește, întregul sistem devine neoperațional.

– Este clar că situația este una dificilă, însă v-ați exprimat anterior încrederea că problema poate fi rezolvată cu implicarea instituțiilor abilitate. Concret, care este soluția?

– La începutul lunii decembrie am discutat cu Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, și cu Ministrul Mediului, Costel Alexe, despre ceea ce putem face pentru a operaționaliza acest SMID, în care s-au investit foarte mulți bani. Vreau să vă spun că nu doar județul Alba se confruntă cu probleme, ci la nivel național sunt în impas majoritatea proiectelor pivind implementarea sistemelor integrate de management a gunoiului. Mai mult decât atât, zilele acestea Comisia Europeană a anunțat că va declanșa în acest an o procedură de sancționare a României din cauza progreselor infime realizate în acest domeniu.

Așadar, cei doi miniștri cu care am purtat discuții și-au manifestat întreaga susținere, astfel că în ultima ședință de guvern a fost aprobat un memorandum care prevede o serie de condiții menite să asigure operaționalizarea temporară a acestor sisteme, până la finalizarea procedurilor competitive. Există posibilitatea ca până la finalizarea licitațiilor, cele două stații de transfer și depozitul de la Galda să fie puse în funcțiune, fie de către un serviciu public subordonat Consiliului Județean, fie prin încheierea unui contract pe o perioadă temporară cu un operator privat.

Alături de Consiliul Director ADI „Salubris”, întrunit la finalul lunii decembrie, am stabilit pașii pe care îi avem de urmat, astfel încât să reușim să deblocăm lucrurile. Sper ca toată lumea să fie responsabilă, să respectăm termenele stabilite și, împreună cu Prefectura și Consiliul Județean, să reușim să punem în funcțiune noul sistem atât de important pentru cetățenii din județul Alba.

– Spuneați că în majoritatea localităților s-a apelat la o situație de compromis, gestionarea deșeurilor realizându-se cu vechii operatori în baza unor acte adiționale. Când credeți că se va face transferul de la vechii la noii operatori?

– Trebuie să înțelegeți că acest sistem integrat de management al deșeurilor nu poate funcționa secvențial, adică nu este suficient să funcționeze doar stațiile de transfer. Și în discuțiile pe care le-am avut la Ministerul Fondurilor Europene s-au făcut precizări clare cu privire la faptul că singura soluție o reprezintă operaționalizarea întregului SMID. Așadar, în momentul în care vom finaliza procedura de negociere printr-o singură sursă cu un operator capabil să administreze temporar depozitul de deșeuri de la Galda, putem vorbi despre un termen la care se va realiza transferul de la vechii la noii operatori.

În momentul de față, estimăm că aceste proceduri se vor face până în luna martie și, probabil că la jumătatea anului, toate cele trei obiective, depozitul de la Galda și stațiile de transfer de la Tărtăria și Blaj, vor deveni operaționale. Este un termen optimist, nu imposibil, dar care necesită implicarea tuturor factorilor de răspundere de la nivelul județului Alba.