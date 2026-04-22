„Goana după AUR" în plină desfășurare în Parlamentul României: George Simion, în centrul atenției

Ioana Oprean

Pentru prima dată de la intrarea partidului în Parlament, AUR joacă un rol crucial în vederea dărâmării unui Guvern și mai ales pentru instalarea noului Guvern, scrie Știri pe Surse.

„George Simion efectiv a înroșit zilele astea tefoanele și sună în toate direcțiile către parlamentari de la POT, PACE sau neafiliați. Liderul AUR nu vrea să negocieze cu șefii de partide și preferă să meargă om cu om, să facă un „recensământ al voturilor”, tocmai ca să știe exact pe ceea ce se bazează.

Liderul AUR simte că e momentul ideal să devină jucător și știe că a început „Goana după AUR”. Chiar dacă încă ezită, atât PSD, dar și Ilie Bolojan ar putea ajunge la negocieri cu George Simion, iar liderul AUR își va vinde scump fiecare vot”, notează jurnaliștii de la Știri pe Surse.

Potrivit acestora, Parlamentul e în fierbere și din cauza altor jocuri de culise.

„Surse politice ne-au explicat că liderii PNL au dat fiecărui parlamentar o listuță cu parlamentari ai PSD, pe care să-i convingă să nu voteze la o eventuală moțiune de cenzură.

Această misiune este una extrem de dificilă, dar obiectivul liberalilor este să convingă măcar câțiva parlamentari PSD, pentru a fisura strategia lui Grindeanu, cel care încearcă să arate că PSD este un bloc unit împotriva lui Ilie Bolojan”, relatează jurnaliștii de la Știri pe Surse.

„Eu nu exclud că există parlamentari care acum sunt la AUR și sunt și ei îngrijorați și suntem dispuși la negociere. Ce excludem este o negociere cu partidul AUR”, a declarat președintele USR, Dominic Fritz.

