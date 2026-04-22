„Goana după AUR” în plină desfășurare în Parlamentul României: George Simion, în centrul atenției
Pentru prima dată de la intrarea partidului în Parlament, AUR joacă un rol crucial în vederea dărâmării unui Guvern și mai ales pentru instalarea noului Guvern, scrie Știri pe Surse.
„George Simion efectiv a înroșit zilele astea tefoanele și sună în toate direcțiile către parlamentari de la POT, PACE sau neafiliați. Liderul AUR nu vrea să negocieze cu șefii de partide și preferă să meargă om cu om, să facă un „recensământ al voturilor”, tocmai ca să știe exact pe ceea ce se bazează.
Liderul AUR simte că e momentul ideal să devină jucător și știe că a început „Goana după AUR”. Chiar dacă încă ezită, atât PSD, dar și Ilie Bolojan ar putea ajunge la negocieri cu George Simion, iar liderul AUR își va vinde scump fiecare vot”, notează jurnaliștii de la Știri pe Surse.
Potrivit acestora, Parlamentul e în fierbere și din cauza altor jocuri de culise.
„Surse politice ne-au explicat că liderii PNL au dat fiecărui parlamentar o listuță cu parlamentari ai PSD, pe care să-i convingă să nu voteze la o eventuală moțiune de cenzură.
Această misiune este una extrem de dificilă, dar obiectivul liberalilor este să convingă măcar câțiva parlamentari PSD, pentru a fisura strategia lui Grindeanu, cel care încearcă să arate că PSD este un bloc unit împotriva lui Ilie Bolojan”, relatează jurnaliștii de la Știri pe Surse.
„Eu nu exclud că există parlamentari care acum sunt la AUR și sunt și ei îngrijorați și suntem dispuși la negociere. Ce excludem este o negociere cu partidul AUR”, a declarat președintele USR, Dominic Fritz.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Știri recente din categoria Actualitate
Nicușor Dan, după consultările de la Palatul Cotroceni: „Suntem, evident, într-o criză politică. În orice formulă politică viitoare vom avea nevoie de dialog”
Nicușor Dan, după consultările de la Palatul Cotroceni: „Suntem, evident, într-o criză politică. În orice formulă politică viitoare vom avea nevoie de dialog” Președintele Nicușor Dan a făcut declarații la finalul consultărilor cu partidele politice de miercuri, 22 aprilie 2026. „Am avut toată ziua de azi consultări cu partidele prooccidentale. Au fost consultări informale, pentru […]
La Curtea de Apel Alba Iulia se va rejudeca o solicitare de intrare în faliment a clubului de fotbal AFC Hermannstadt
La Curtea de Apel Alba Iulia se va rejudeca o solicitare de intrare în faliment a clubului de fotbal AFC Hermannstadt Curtea de Apel Alba Iulia va rejudeca o solicitare de intrare în faliment a clubului de fotbal sibian AFC Hermannstadt. Un prim termen de judecată a fost fixat la instanța superioară din Alba Iulia […]
E jale! Rata inflației în România va crește și se va menține la valori mai ridicate decât în prognoza pe termen mediu: Anunțul BNR
E jale! Rata inflației în România va crește și se va menține la valori mai ridicate decât în prognoza pe termen mediu: Anunțul BNR Rata anuală a inflației va crește și se va menține în intervalul martie-iunie 2026 la valori mai ridicate decât cele evidențiate în prognoza pe termen mediu din februarie 2026, se arată […]
Nicușor Dan, după consultările de la Palatul Cotroceni: „Suntem, evident, într-o criză politică. În orice formulă politică viitoare vom avea nevoie de dialog”
Nicușor Dan, după consultările de la Palatul Cotroceni: „Suntem, evident, într-o criză politică. În orice formulă politică viitoare vom avea...
UPDATE VIDEO | ACCIDENT cu deltaplanul la Rimetea: Pilotul, un bărbat de 48 de ani, recuperat cu ajutorul unui elicopter SMURD
ACCIDENT cu deltaplanul la Rimetea: Pilotul, un bărbat de 48 de ani, recuperat cu ajutorul unui elicopter SMURD Un accident...
VIDEO | Bărbat din Stremț, REȚINUT după ce a lovit cu mașina un minor de 9 ani, pe o stradă din Petrești. Șoferul avea carnetul suspendat
Bărbat din Stremț, REȚINUT după ce a lovit cu mașina un minor de 9 ani, pe o stradă din Petrești....
Jocurile de noroc vor fi interzise în municipiul Aiud: Când se va lua decizia
Jocurile de noroc vor fi interzise în municipiul Aiud: Când se va lua decizia Pe ordinea de zi a ședinței...
FOTO | Lucrările de întreținere și modernizare a drumurilor județene din Alba, în grafic: Intervenții în zonele Ocna Mureș, Fărău și Războieni
Lucrările de întreținere și modernizare a drumurilor județene din Alba, în grafic: Intervenții în zonele Ocna Mureș, Fărău și Războieni...
Nicolaie Moldovan, despre fondurile UE: ,,Unul dintre cei mai importanți catalizatori pentru crearea condițiilor necesare unei dezvoltări economice sustenabile”
Nicolaie Moldovan, despre fondurile UE: ,,Unul dintre cei mai importanți catalizatori pentru crearea condițiilor necesare unei dezvoltări economice sustenabile” Fondurile...
Miniștrii PSD, demisie în bloc miercuri seară sau joi dimineață. Liderii partidului vor discuta cu președintele Nicușor Dan
Miniștrii PSD, demisie în bloc miercuri seară sau joi dimineață. Liderii partidului vor discuta cu președintele Nicușor Dan PSD își...
Ce nume se sărbătoresc de SFÂNTUL GHEORGHE 2026: Peste 900.000 de români își serbează onomastica în 23 aprilie
Nume sărbătorite de Sfântul Gheorghe 2026 • Nume derivate de la Gheorghe: George, Georgeta, Georgiana, Geta, Gina, Gelu, Geo, Gică,...
MESAJE de Sfântul Gheorghe 2026. SMS-uri, urări şi felicitări pe care le poţi transmite celor care îşi sărbătoresc onomastica
MESAJE de Sfântul Gheorghe 2026. URĂRI de „La mulţi ani” de Sf Gheorghe, FELICITĂRI, TEXTE şi SMS-uri haioase și amuzante...