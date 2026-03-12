Curier Județean

Adolescent de 17 ani, din Vințu de Jos, prins de polițiști la volanul unei mașini: Este cercetat pentru conducere fără permis

Ioana Oprean

Publicat

acum 19 minute

în

De

Adolescent de 17 ani, din Vințu de Jos, prins de polițiști la volanul unei mașini: Este cercetat pentru conducere fără permis

Un adolescent de 17 ani, din Vințu de Jos, a fost prins de polițiști la volanul unei mașini și este cercetat pentru conducere fără permis.

Potrivit IPJ Alba, la data de 11 martie 2026, în jurul orei 16.10, polițiștii Secției 2 de Poliție Rurală Vințu de Jos au oprit, pentru control, pe raza localității Vințu de Jos, un autoturism condus de un tânăr de 17 ani, din localitatea Vințu de Jos.

Din verificări a reieșit că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În ambele situații, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Șofer din Pianu de Sus cu dosar penal: A fost prins în trafic conducând un autovehicul și o remorcă, fără a avea permis pentru categoria ansamblului

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 minute

în

12 martie 2026

De

Șofer din Pianu de Sus cu dosar penal: A fost prins în trafic conducând un autovehicul și o remorcă, fără a avea permis pentru categoria ansamblului Un șofer din Pianu de Sus s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins în trafic conducând un autovehicul și o remorcă, fără a avea permis pentru […]

Citește mai mult

Curier Județean

Bărbat din Blaj, cu mandat de executare, REȚINUT de polițiștii din Teiuș și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta peste 3 ani după gratii pentru furt

Ioana Oprean

Publicat

acum 29 de minute

în

12 martie 2026

De

Bărbat din Blaj, cu mandat de executare, REȚINUT de polițiștii din Teiuș și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta peste 3 ani după gratii pentru furt Un bărbat din Blaj, cu mandat de executare, a fost reținut de polițiștii din Teiuș și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta peste 3 ani după gratii pentru furt […]

Citește mai mult

Curier Județean

ACCIDENT la Sebeș: Doi șoferi au ajuns la spital, după ce un adolescent de 18 ani nu a acordat prioritate unui bărbat din Șpring

Ioana Oprean

Publicat

acum 44 de minute

în

12 martie 2026

De

ACCIDENT la Sebeș: Doi șoferi au ajuns la spital, după ce un adolescent de 18 ani nu a acordat prioritate unui bărbat din Șpring Un accident rutier a avut loc miercuri la Sebeș. Doi șoferi au ajuns la spital, după ce un adolescent de 18 ani nu a acordat prioritate unui bărbat din Șpring. Potrivit […]

Citește mai mult