Adolescent de 17 ani, din Vințu de Jos, prins de polițiști la volanul unei mașini: Este cercetat pentru conducere fără permis
Un adolescent de 17 ani, din Vințu de Jos, a fost prins de polițiști la volanul unei mașini și este cercetat pentru conducere fără permis.
Potrivit IPJ Alba, la data de 11 martie 2026, în jurul orei 16.10, polițiștii Secției 2 de Poliție Rurală Vințu de Jos au oprit, pentru control, pe raza localității Vințu de Jos, un autoturism condus de un tânăr de 17 ani, din localitatea Vințu de Jos.
Din verificări a reieșit că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.
În ambele situații, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.
