Adio ștampilă pe pașaport! UE introduce Sistemul European de Intrare/Ieșire, cu date biometrice la graniță

Adio ștampilă pe pașaport! UE introduce Sistemul European de Intrare/Ieșire

Ministerul Afacerilor Interne a anunțat că, începând din 12 octombrie 2025, a intrat în vigoare Sistemul European de Intrare/Ieșire (EES), implementat treptat la frontierele externe ale Uniunii Europene. Noul sistem este menit să facă trecerea granițelor mai sigură și mai rapidă, iar prima etapă se desfășoară în următoarele șase luni.

Cine este vizat?

În principal, cetățenii din afara Uniunii Europene care vin în spațiul european pentru perioade scurte, fie în vacanță, fie în interes de serviciu. Practic, aceștia nu vor mai primi ștampila clasică pe pașaport, ci vor avea datele biometrice ( imaginea facială și patru amprente digitale) înregistrate automat la intrare și ieșire.

Autoritățile spun că noul sistem va ajuta la o mai bună monitorizare a circulației, reducând riscul de fraude și de șederi ilegale. Totuși, pentru început, pot apărea mici ajustări la unele puncte de frontieră, din cauza perioadei de tranziție în care se va aplica simultan și ștampilarea documentelor.

Cei care plănuiesc călătorii în perioada următoare sunt sfătuiți să se informeze din timp. Mai multe detalii despre cum funcționează sistemul EES pot fi găsite pe platforma oficială a Uniunii Europene – www.travel-europe.europa.eu/ees

Sursa foto: Facebook

