Adio ștampilă pe pașaport! UE introduce Sistemul European de Intrare/Ieșire, cu date biometrice la graniță
Adio ștampilă pe pașaport! UE introduce Sistemul European de Intrare/Ieșire
Ministerul Afacerilor Interne a anunțat că, începând din 12 octombrie 2025, a intrat în vigoare Sistemul European de Intrare/Ieșire (EES), implementat treptat la frontierele externe ale Uniunii Europene. Noul sistem este menit să facă trecerea granițelor mai sigură și mai rapidă, iar prima etapă se desfășoară în următoarele șase luni.
Citește și: Noi reguli pentru eliberarea pașapoartelor temporare: Ce trebuie să știe românii
Cine este vizat?
În principal, cetățenii din afara Uniunii Europene care vin în spațiul european pentru perioade scurte, fie în vacanță, fie în interes de serviciu. Practic, aceștia nu vor mai primi ștampila clasică pe pașaport, ci vor avea datele biometrice ( imaginea facială și patru amprente digitale) înregistrate automat la intrare și ieșire.
Autoritățile spun că noul sistem va ajuta la o mai bună monitorizare a circulației, reducând riscul de fraude și de șederi ilegale. Totuși, pentru început, pot apărea mici ajustări la unele puncte de frontieră, din cauza perioadei de tranziție în care se va aplica simultan și ștampilarea documentelor.
Cei care plănuiesc călătorii în perioada următoare sunt sfătuiți să se informeze din timp. Mai multe detalii despre cum funcționează sistemul EES pot fi găsite pe platforma oficială a Uniunii Europene – www.travel-europe.europa.eu/ees
Sursa foto: Facebook
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Cutremur în România: În ce zonă s-a produs și unde a fost resimțit
Cutremur în România, luni, 13 octombrie 2025 Un cutremur slab cu magnitudinea 3,1 s-a produs luni, 13 octombrie 2025, la ora 8:36, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Seismul a avut loc la adâncimea de 140 de kilometri, în apropierea următoarelor orașe: 30 km […]
Economistul Radu Georgescu avertizează că România repetă greșelile de dinaintea crizei. „Am văzut din primul rând filmul prăbușirii economiei”
Radu Georgescu avertizează că România repetă greșelile de dinaintea crizei. „Am văzut din primul rând filmul cu creșterea economiei pe baza imprumuturilor bancare si prabușirea atunci cand au disparut imprumuturile” Economistul Radu Georgescu trage un semnal de alarmă cu privire la economia actuală, pe care o compară tot mai des cu perioada premergătoare crizei din […]
CODUL MUNCII 2025 | Beneficii importante pentru angajaţii care lucrează noaptea. Modificările au fost anunțate
Beneficii importante pentru angajaţii care lucrează noaptea. Modificările au fost anunțate Potrivit noilor modificări din codul muncii, angajații care lucrează trei ore de muncă în intervalul 22 – 06 dimineața pot primi fie un spor de un sfert de salariu, fie ore mai puține de muncă. Alegerea urmează să fie luată de fiecare angajat, după […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cutremur în România: În ce zonă s-a produs și unde a fost resimțit
Cutremur în România, luni, 13 octombrie 2025 Un cutremur slab cu magnitudinea 3,1 s-a produs luni, 13 octombrie 2025, la...
Economistul Radu Georgescu avertizează că România repetă greșelile de dinaintea crizei. „Am văzut din primul rând filmul prăbușirii economiei”
Radu Georgescu avertizează că România repetă greșelile de dinaintea crizei. „Am văzut din primul rând filmul cu creșterea economiei pe...
Știrea Zilei
VIDEO | Noua linie de asamblare a unităților de propulsie pentru modelul Mercedes-Benz GLC full-electric de la Star Assembly Sebeș, lansată în prezența premierului Ilie Bolojan
Noua linie de asamblare a unităților de propulsie pentru modelul Mercedes-Benz GLC full-electric de la Star Assembly Sebeș, lansată în...
VIDEO | Premierul Ilie Bolojan a ajuns în județul Alba: Participă la inaugurarea unei noi linii de asamblare la Star Assembly Sebeș
Premierul Ilie Bolojan a ajuns în județul Alba: Participă la inaugurarea unei noi linii de asamblare la Star Assembly Sebeș...
Curier Județean
ACCIDENT pe DN 7: O șoferiță din Șibot a ajuns la spital după coliziunea cu mașina condusă de un bărbat din Vinerea, care nu i-a acordat prioritate
ACCIDENT pe DN 7: O șoferiță din Șibot a ajuns la spital după coliziunea cu mașina condusă de un bărbat...
VIDEO | Tânăr din Jidvei, REȚINUT de poliție. A făcut praf un copac ornamental în miez de noapte, în Parcul Veza din Blaj
Tânăr din Jidvei, REȚINUT de poliție. A făcut praf un copac ornamental în miez de noapte Un tânăr de 22...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Horațiu Florea: ,,Urmăresc cu îngrijorare ceea ce se întâmplă la U.M. Cugir”
Horațiu Florea: ,,Urmăresc cu îngrijorare ceea ce se întâmplă la U.M. Cugir” Industria de apărare este fără îndoială o chestiune...
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: ,,Apa sau energia sunt mai ieftine în mijlocul deșertului decât în Alba. 15.000 de oameni au cerut prețuri DECENTE”
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: ,,Apa sau energia sunt mai ieftine în mijlocul deșertului decât în Alba. 15.000 de oameni...
Opinii Comentarii
13 octombrie: Ziua internaţională pentru reducerea riscului dezastrelor
Marcată în fiecare an la 13 octombrie, Ziua internaţională pentru reducerea riscului dezastrelor a fost iniţiată în 1989, după convocarea...
11 octombrie – Ziua Școlii Ardelene. 270 de ani de la inaugurarea primelor școli cu predare în limba română din Transilvania
11 octombrie – Ziua Școlii Ardelene. 270 de ani de la inaugurarea primelor școli cu predare în limba română din...