VIDEO | ACCIDENT rutier în Ampoița, pe DN74: O persoană rănită după impactul dintre două mașini. Trafic îngreunat

VIDEO | ACCIDENT rutier în Gura Ampoiței: O persoană rănită după impactul dintre două mașini. Trafic îngreunat

Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme a avut loc astăzi, 22 noiembrie, în jurul orei 15:00, pe DN 74 la intersecția cu DC 69.

Din primele informații, o persoană are nevoie de îngrijiri medicale în urma evenimentului rutier.

,,Traficul rutier este îngreunat pe DN 74, la intersecția cu DC 69, din cauza unui accident rutier în care sunt implicate două autoturisme. Din primele date, o persoană ar avea nevoie de îngrijiri medicale”, a transmis IPJ Alba.

