Curier Județean

ACCIDENT rutier pe DN 7, intersecția cu drumul spre Vinerea: Un cugirean fără permis și o șoferiță din Alba Iulia au ajuns la spital după coliziunea dintre o autoutilitară și un autoturism

Ioana Oprean

Publicat

acum 57 de minute

în

De

ACCIDENT rutier pe DN 7, intersecția cu drumul spre Vinerea: Un cugirean fără permis și o șoferiță din Alba Iulia au ajuns la spital după coliziunea dintre o autoutilitară și un autoturism

Un accident rutier a avut loc joi seara pe DN 7, la intersecția cu drumul spre Vinerea. Un cugirean fără permis și o șoferiță din Alba Iulia au ajuns la spital după coliziunea dintre o autoutilitară și un autoturism.

Potrivit IPJ Alba, la data de 29 ianuarie 2026, polițiștii Biroului Drumuri Naționale și Europene Alba au fost sesizați cu privire la faptul că, pe DN 7, la intersecția cu DJ 704, a avut loc un eveniment rutier.

Polițiștii rutieri s-au deplasat la fața locului și au constatat că un bărbat, în vârstă de 38 de ani, din orașul Cugir, în timp ce conducea o autoutilitară, pe sensul de mers Sebeș-Cugir, nu ar fi acordat prioritate de trecere unui autoturism condus de o femeie, în vârstă de 49 de ani, din municipiul Alba Iulia, intrând în coliziune cu acesta.

În urma evenimentului rutier, ambii conducători auto au suferit leziuni corporale, fiind transportați la Spitalul Orășenesc Cugir, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Din verificări a reieșit că bărbatul, în vârstă de 38 de ani, nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Polițiștii rutieri continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducere fără permis de conducere.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Bărbat din Vințu de Jos, REȚINUT pentru hărțuire: și-a sunat repetat fosta parteneră și fiica acesteia, provocându-le o stare de temere

Bogdan Ilea

Publicat

acum 45 de minute

în

30 ianuarie 2026

De

Bărbat din Vințu de Jos, REȚINUT pentru hărțuire: și-a sunat repetat fosta parteneră și fiica acesteia, provocându-le o stare de temere Un bărbat în vârstă de 37 de ani, din localitatea Vințu de Jos, a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii Secției 2 de Poliție Rurală Vințu de Jos, fiind cercetat pentru încălcarea […]

Citește mai mult

Curier Județean

DSP Alba: Cazurile de GRIPĂ și pneumonie, în creștere în județ în săptămâna 19 – 25 ianuarie 2026. Numărul de bolnavi cu infecții respiratorii, în scădere. Câte persoane au fost internate

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

30 ianuarie 2026

De

DSP Alba: Cazurile de GRIPĂ și pneumonie, în creștere în județ în săptămâna 19 – 25 ianuarie 2026. Numărul de bolnavi cu infecții respiratorii, în scădere. Câte persoane au fost internate Direcția de Sănătate Publică (DSP) Alba a transmis vineri, 30 ianuarie 2026, cea mai recentă situație cu cazurile de infecții respiratorii, pneumonii și gripă […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Acțiune cu efective mărite, pe raza localităților Jidvei-Veseuș-Cetatea de Baltă-Tătârlaua. Polițiștii au dat amenzi de peste 16.600 lei și au verificat aproape 150 de persoane

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

30 ianuarie 2026

De

Acțiune cu efective mărite, pe raza localităților Jidvei-Veseuș-Cetatea de Baltă-Tătârlaua. Polițiștii au dat amenzi de peste 16.600 lei și au verificat aproape 150 de persoane Polițiștii din Blaj au dat amenzi de peste 16.600 de lei în urma unei acțiuni cu efective mărite organizată pe raza localităților Jidvei-Veseuș- Cetatea de Baltă-Tătârlaua. Aproape 150 de persoane […]

Citește mai mult