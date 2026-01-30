ACCIDENT rutier pe DN 7, intersecția cu drumul spre Vinerea: Un cugirean fără permis și o șoferiță din Alba Iulia au ajuns la spital după coliziunea dintre o autoutilitară și un autoturism

Un accident rutier a avut loc joi seara pe DN 7, la intersecția cu drumul spre Vinerea. Un cugirean fără permis și o șoferiță din Alba Iulia au ajuns la spital după coliziunea dintre o autoutilitară și un autoturism.

Potrivit IPJ Alba, la data de 29 ianuarie 2026, polițiștii Biroului Drumuri Naționale și Europene Alba au fost sesizați cu privire la faptul că, pe DN 7, la intersecția cu DJ 704, a avut loc un eveniment rutier.

Polițiștii rutieri s-au deplasat la fața locului și au constatat că un bărbat, în vârstă de 38 de ani, din orașul Cugir, în timp ce conducea o autoutilitară, pe sensul de mers Sebeș-Cugir, nu ar fi acordat prioritate de trecere unui autoturism condus de o femeie, în vârstă de 49 de ani, din municipiul Alba Iulia, intrând în coliziune cu acesta.

În urma evenimentului rutier, ambii conducători auto au suferit leziuni corporale, fiind transportați la Spitalul Orășenesc Cugir, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Din verificări a reieșit că bărbatul, în vârstă de 38 de ani, nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Polițiștii rutieri continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducere fără permis de conducere.

