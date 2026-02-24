Ştirea zilei

UPDATE FOTO | ACCIDENT rutier pe DN 67C – Transalpina: Două mașini s-au ciocnit la Căpâlna. Salvatorii au intervenit de urgență

Ioana Oprean

Publicat

acum 48 de minute

în

De

ACCIDENT rutier pe DN 67C – Transalpina: Două mașini s-au ciocnit la Căpâlna

Un accident rutier a avut loc marți, în jurul orei 12.30, pe DN 67C – Transalpina. O persoană ar fi încarcerată după impactul dintre două mașini, la Căpâlna.

Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la evenimentul rutier produs pe DN 67C, pe raza localității Căpâlna.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre 2 autoturisme implicate în accident, posibil o persoană conștientă, încarcerată.

La misiune participă o autospecială de stingere cu apă si spumă și un echipaj de prim ajutor medical.

UPDATE ISU Alba

Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii evenimentului.

La sosirea echipajelor de intervenție toate persoanele erau ieșite din autoturisme, nefiind persoane incarcerate.

Se intervine in continuare pentru asigurarea masurilor specifice la locul producerii accidentului.

