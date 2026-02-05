Curier Județean

ACCIDENT rutier pe DN 1, în Alba: Coliziunea între un autoturism și un microbuz la Unirea. Trafic BLOCAT

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

De

ACCIDENT rutier pe DN 1, în Alba: Coliziunea între un autoturism și un microbuz la Unirea. Trafic BLOCAT

Un accident rutier a avut loc joi dimineața, în jurul orei 7.00, pe DN 1. Un autoturism și un microbuz s-au ciocnit la Unirea.

Potrivit IPJ Alba, traficul rutier este blocat pe DN 1, în localitatea Unirea, din cauza unui accident rutier.

Din primele date, sunt implicate un autoturism și un microbuz.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

FOTO | Alertă alimentară în mai multe Kauflanduri din județul Alba: Salată de icre, detectată cu bacteria Listeria monocytogenes

Bogdan Ilea

Publicat

acum 19 minute

în

5 februarie 2026

De

Alertă alimentară în mai multe Kauflanduri din județul Alba: Salată de icre, detectată cu bacteria Listeria monocytogenes Un lot de salată de icre cu caras și ceapă, comercializat în magazinele Kaufland, a fost retras de la vânzare după ce în produs a fost detectată bacteria Listeria monocytogenes. Potrivit ANSVSA, este vorba despre produsul „Salată de […]

Citește mai mult

Curier Județean

4 februarie | O ,,zi a cititului” inedită la Sebeș: O cățelușă-bibliotecară a sprijinit și oferit încredere celor mici în cadrul atelierelor de lectură

Bogdan Ilea

Publicat

acum 13 ore

în

4 februarie 2026

De

O ,,zi a cititului” inedită la Sebeș: O cățelușă-bibliotecară a sprijinit și oferit încredere celor mici în cadrul atelierelor de lectură Echipa Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș le-a pregătit o surpriză elevilor clasei a treia de la Școala Gimnazială nr. 2 Sebeș, care au vizitat azi, 4 februarie 2026, biblioteca municipală, cu prilejul Zilei Internaționale […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Ajuns la 68 de ani, președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, va alerga la „SĂ RUN I Trail Race” 2026: Când se va desfășura competiția de alergare montană de la Zlatna

Ioana Oprean

Publicat

acum 14 ore

în

4 februarie 2026

De

Ajuns la 68 de ani, președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, va alerga la „SĂ RUN I Trail Race” 2026: Când se va desfășura competiția de alergare montană de la Zlatna Președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, va alerga „SĂ RUN I Trail Race” 2026. Anunțul a fost făcut miercuri, 4 februarie 2026, de către […]

Citește mai mult