ACCIDENT rutier pe DN 1, în Alba: Coliziunea între un autoturism și un microbuz la Unirea. Trafic BLOCAT
ACCIDENT rutier pe DN 1, în Alba: Coliziunea între un autoturism și un microbuz la Unirea. Trafic BLOCAT
Un accident rutier a avut loc joi dimineața, în jurul orei 7.00, pe DN 1. Un autoturism și un microbuz s-au ciocnit la Unirea.
Potrivit IPJ Alba, traficul rutier este blocat pe DN 1, în localitatea Unirea, din cauza unui accident rutier.
Din primele date, sunt implicate un autoturism și un microbuz.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Alertă alimentară în mai multe Kauflanduri din județul Alba: Salată de icre, detectată cu bacteria Listeria monocytogenes
Alertă alimentară în mai multe Kauflanduri din județul Alba: Salată de icre, detectată cu bacteria Listeria monocytogenes Un lot de salată de icre cu caras și ceapă, comercializat în magazinele Kaufland, a fost retras de la vânzare după ce în produs a fost detectată bacteria Listeria monocytogenes. Potrivit ANSVSA, este vorba despre produsul „Salată de […]
4 februarie | O ,,zi a cititului” inedită la Sebeș: O cățelușă-bibliotecară a sprijinit și oferit încredere celor mici în cadrul atelierelor de lectură
O ,,zi a cititului” inedită la Sebeș: O cățelușă-bibliotecară a sprijinit și oferit încredere celor mici în cadrul atelierelor de lectură Echipa Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș le-a pregătit o surpriză elevilor clasei a treia de la Școala Gimnazială nr. 2 Sebeș, care au vizitat azi, 4 februarie 2026, biblioteca municipală, cu prilejul Zilei Internaționale […]
FOTO | Ajuns la 68 de ani, președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, va alerga la „SĂ RUN I Trail Race” 2026: Când se va desfășura competiția de alergare montană de la Zlatna
Ajuns la 68 de ani, președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, va alerga la „SĂ RUN I Trail Race” 2026: Când se va desfășura competiția de alergare montană de la Zlatna Președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, va alerga „SĂ RUN I Trail Race” 2026. Anunțul a fost făcut miercuri, 4 februarie 2026, de către […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
5-6 februarie 2026 | Ploi, vânt, lavoviță și ninsoare și condiții de polei în România: Anunțul meteorologilor
Ploi, vânt, lavoviță și ninsoare și condiții de polei în România: Anunțul meteorologilor În România este în vigoare de joi,...
Ministrul Finanţelor: În 2026 mutăm accentul de pe o economie bazată pe consum pe o economie bazată pe investiţii masive
Ministrul Finanţelor: În 2026 mutăm accentul de pe o economie bazată pe consum pe o economie bazată pe investiţii masive...
Știrea Zilei
AREST PREVENTIV pentru medicul din Sebeș acuzat de luare de mită: Ar fi primit între 100 și 600 de euro de la șase pensionari de invaliditate
AREST PREVENTIV pentru medicul din Sebeș acuzat de luare de mită: Ar fi primit între 100 și 600 de euro...
Fabrică de procesare a cânepei, construită de o companie olandeză într-o comună din Alba în urmă cu 10 ani, scoasă la vânzare. Firma a raportat în 2024 o cifră de afaceri în scădere cu 35% şi un profit net de 14.560 lei
Fabrică de procesare a cânepei, construită de o companie olandeză într-o comună din Alba în urmă cu 10 ani, scoasă...
Curier Județean
FOTO | Alertă alimentară în mai multe Kauflanduri din județul Alba: Salată de icre, detectată cu bacteria Listeria monocytogenes
Alertă alimentară în mai multe Kauflanduri din județul Alba: Salată de icre, detectată cu bacteria Listeria monocytogenes Un lot de...
ACCIDENT rutier pe DN 1, în Alba: Coliziunea între un autoturism și un microbuz la Unirea. Trafic BLOCAT
ACCIDENT rutier pe DN 1, în Alba: Coliziunea între un autoturism și un microbuz la Unirea. Trafic BLOCAT Un accident...
Politică Administrație
Centura din zona de sud-vest a municipiului Alba Iulia: Înființarea Unității de Management a proiectului și a celor 11 funcții, la aprobat în Consiliul Local
Centura din zona de sud-vest a municipiului Alba Iulia: Înființarea Unității de Management a proiectului și a celor 11 funcții,...
Proiecte de mediu în valoare de aproape 60 de milioane de lei în Alba. Corneliu Mureșan: „Investițiile de mediu în comunitățile locale sunt esențiale și trebuie susținute de Guvern”
Proiecte de mediu în valoare de aproape 60 de milioane de lei în Alba. Corneliu Mureșan: „Investițiile de mediu în...
Opinii Comentarii
5 februarie: S-a încheiat acordul austro-ungar privind crearea statului dualist Austro-Ungaria, în cadrul căruia Transilvania si Banatul rămâneau încorporate Ungariei
5 februarie: S-a încheiat acordul austro-ungar privind crearea statului dualist Austro-Ungaria, în cadrul căruia Transilvania si Banatul rămâneau încorporate Ungariei...
2 februarie 1600: Mihai Viteazul s-a adresat, din Alba Iulia, Papei Clement al VIII-lea cerându-i ajutor împotriva otomanilor
2 februarie 1600: Mihai Viteazul s-a adresat, din Alba Iulia, Papei Clement al VIII-lea cerându-i ajutor împotriva otomanilor Mihai Viteazul...