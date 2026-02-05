ACCIDENT rutier pe DN 1, în Alba: Coliziunea între un autoturism și un microbuz la Unirea. Trafic BLOCAT

Un accident rutier a avut loc joi dimineața, în jurul orei 7.00, pe DN 1. Un autoturism și un microbuz s-au ciocnit la Unirea.

Potrivit IPJ Alba, traficul rutier este blocat pe DN 1, în localitatea Unirea, din cauza unui accident rutier.

Din primele date, sunt implicate un autoturism și un microbuz.

