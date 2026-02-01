UPDATE FOTO | ACCIDENT RUTIER pe Autostrada A1 în Alba: Impact între un camion și un autoturism pe sensul de mers Orăștie-Sebeș

ACCIDENT RUTIER pe Autostrada A1 în Alba: Impact între un camion și un autoturism pe sensul de mers Orăștie-Sebeș

Un accident rutier s-a produs duminică, 1 februarie 2026, la prânz, pe Autostrada A1 Orăștie-Sebeș.

„Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea masurilor specifice si prim ajutor medical la un accident rutier produs pe autostrada A1, km 310, sensul de mers Orăștie-Sebeș.

În accident ar fi implicate 1 camion și 1 autoturism.

Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă, 1 descarcerare și 1 echipaj de prim ajutor”, a transmis ISU Alba la ora 13.20.

UPDATE, ISU Alba, ora 13.30:

Ca urmare a accidentului, 5 persoane au fost evaluate medical la locul accidentului, acestea refuză transportul la spital.

foto: ISU Alba

