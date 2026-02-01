UPDATE FOTO | ACCIDENT RUTIER pe Autostrada A1 în Alba: Impact între un camion și un autoturism pe sensul de mers Orăștie-Sebeș
ACCIDENT RUTIER pe Autostrada A1 în Alba: Impact între un camion și un autoturism pe sensul de mers Orăștie-Sebeș
Un accident rutier s-a produs duminică, 1 februarie 2026, la prânz, pe Autostrada A1 Orăștie-Sebeș.
„Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea masurilor specifice si prim ajutor medical la un accident rutier produs pe autostrada A1, km 310, sensul de mers Orăștie-Sebeș.
În accident ar fi implicate 1 camion și 1 autoturism.
Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă, 1 descarcerare și 1 echipaj de prim ajutor”, a transmis ISU Alba la ora 13.20.
UPDATE, ISU Alba, ora 13.30:
Ca urmare a accidentului, 5 persoane au fost evaluate medical la locul accidentului, acestea refuză transportul la spital.
foto: ISU Alba
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 1 februarie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 1 februarie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 1 februarie 2026 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind […]
FOTO | XEO Academy, echipa de robotică a Colegiului Național „HCC” Alba Iulia, calificată la etapa națională „FIRST LEGO League Challenge” 2026: Lista laureaților „regionalei” din Cetatea Marii Uniri
XEO Academy, echipa de robotică a Colegiului Național „HCC” Alba Iulia, calificată la etapa națională „FIRST LEGO League Challenge” 2026: Lista laureaților „regionalei” din Cetatea Marii Uniri XEO Academy, echipa de robotică a Colegiului Național „HCC” Alba Iulia, s-a calificat la etapa națională „FIRST LEGO League Challenge” 2026, în urma „regionalei” desfășurate sâmbătă, 31 ianuarie […]
Pacient cu tumoare cerebrală obține în justiție tratament gratuit cu un medicament foarte scump: „Orice întârziere poate avea consecințe deosebit de grave cu privire la sănătate, punând în pericol chiar dreptul la viaţă”
Pacient cu tumoare cerebrală obține în justiție tratament gratuit cu un medicament foarte scump: „Orice întârziere poate avea consecințe deosebit de grave cu privire la sănătate, punând în pericol chiar dreptul la viaţă” Instanțele de judecată continuă să aprobe cereri de ordonanțe președințiale pentru obligarea instituțiilor statului să asigure tratamente unor bolnavi de cancer. O […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Val de proteste după intrarea în vigoare a măsurii prin care prima zi de concediu medical nu mai este plătită în România: Se cere intervenția Avocatului Poporului
Val de proteste după intrarea în vigoare a măsurii prin care prima zi de concediu medical nu mai este plătită...
Facturi la gaz 2026 | Facturi mai mari cu până la 30% în ianuarie 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut: Motivele
Facturi la gaz 2026 | Facturi mai mari cu până la 30% în ianuarie 2026, comparativ cu aceeași perioadă a...
Știrea Zilei
UPDATE FOTO | ACCIDENT RUTIER pe Autostrada A1 în Alba: Impact între un camion și un autoturism pe sensul de mers Orăștie-Sebeș
ACCIDENT RUTIER pe Autostrada A1 în Alba: Impact între un camion și un autoturism pe sensul de mers Orăștie-Sebeș Un...
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 1 februarie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 1 februarie 2026. Calendarul examenelor și condițiile...
Curier Județean
Recidivist cu ani grei de închisoare la activ, înapoi după gratii, pentru… conducere fără permis: Decizie la Judecătoria Alba Iulia
Recidivist cu ani grei de închisoare la activ, înapoi după gratii, pentru… conducere fără permis Un bărbat în vârstă de...
Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia va găzdui etapa națională a Olimpiadei de Matematică 2026 – ciclul liceal: Când va avea loc evenimentul
Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia va găzdui etapa națională a Olimpiadei de Matematică 2026 – ciclul...
Politică Administrație
VIDEO | Zeci de noi locuri de parcare într-un oraș din Alba: Sunt amenajate în locul unor garaje dezafectate
Zeci de noi locuri de parcare într-un oraș din Alba: Sunt amenajate în locul unor garaje dezafectate Lucrările de reamenajare...
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan: Dreptate pentru moți! În urma demersurilor PSD, oamenii din Apuseni beneficiază din nou de reducerea de 50% la taxele și impozitele locale
Corneliu Mureșan: Dreptate pentru moți! În urma demersurilor PSD, oamenii din Apuseni beneficiază din nou de reducerea de 50% la...
Opinii Comentarii
1 Februarie: Ziua Internaţională a Cititului Împreună. Îndemn la lectură ca mod de dezvoltare a creativității, a empatiei și a gândirii critice
1 Februarie: Ziua Internaţională a Cititului Împreună. Îndemn la lectură ca mod de dezvoltare a creativității, a empatiei și a...
1 februarie: Biserica Ortodoxă îl pomenește pe Sfântul Trifon, cel care alungă duhurile necurate
1 februarie: Biserica Ortodoxă îl pomenește pe Sfântul Trifon, cel care alungă duhurile necurate Sâmbătă, 1 februarie, Biserica Ortodoxă Română...