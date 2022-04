Accident rutier la Blaj, provocat de un șofer de 19 ani, DROGAT: A ieșit în decor și s-a răsturnat cu autoturismul

Lacrimi și mesaje de condoleanţe pentru Alin, tânărul din Alba care a murit într-un incendiu în Marea Britanie: „Dumnezeu să te ducă unde este mai frumos, suflet bun!”

Prietenii și apropiații tânărului din Alba care și-a pierdut viața în urma unui incendiu izbucnit la o casă din Anglia au început să își ofere ultimele mesaje de adio, îndurerați de această pierdere.

„Dumnezeu sa te odihnească în pace, mi-ai fost ca și un frate pentru mine. Ai lăsat o durere mare în viata mea pentru ca am crescut împreună și am împărțit bune zi rele. Acum nu mai am pe cine sa sun să-mi spun problemele. Îmi lipsești foarte mult, nu te voi uita niciodată.”

„Dumnezeu să il primeasca în împărăția Sa!”

„Nu pot sa cred condoleante familiei dumnezeu sa-l ierte si sa-l odihneasca!”

„Ce păcat, Dumnezeu să te ducă unde este mai frumos suflet bun. Odihna veșnică!”

„Dumnezeu să îl ierte și să îl odihnească în pace!”, au fost doar câteva exemple dintre sutele de mesaje care au început să fie postate de către prietenii săi.

Potrivit presei din Marea Britanie, poliția a lansat o anchetă pentru crimă și a făcut o arestare în urma acestui incident.

Gavrilă Nicolae Alin, originar din Alba Iulia, ar fi trebuit să împlinească 36 de ani în această vară, potrivit informațiilor transmise de apropiații săi, întrebați de ziarulunirea.ro.

Un bărbat a fost arestat marți după-amiază și rămâne în custodia poliției. Alin a suferit răni în urma cărora nu a putut supraviețui, în ciuda eforturilor medicilor.

