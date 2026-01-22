ACCIDENT rutier în Zlatna: Coliziune între două autoturisme provocată de un tânăr. O femeie, rănită în urma impactului
ACCIDENT rutier în Zlatna: Coliziune între două autoturisme provocată de un tânăr. O femeie, rănită în urma impactului
Un accident rutier s-a produs marți seara, pe strada Calea Moților din Zlatna, unde două autoturisme au fost implicate într-o coliziune. În urma impactului, o femeie de 26 de ani a fost rănită, aceasta având nevoie de îngrijiri medicale.
Potrivit IPJ Alba, la data de 21 ianuarie 2026, în jurul orei 18.25, polițiștii din orașul Zlatna au fost sesizați cu privire la faptul că, pe strada Calea Moților din oraș, a avut loc un eveniment rutier.
Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un bărbat, în vârstă de 26 de ani, din orașul Zlatna, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Calea Moților, nu ar fi păstrat distanța corespunzătoare față de autoturismul care circula în fața sa, condus de un tânăr de 20 de ani, din localitatea Feneș, intrând în coliziune cu acesta.
În urma evenimentului rutier, o femeie, în vârstă de 26 de ani, din localitatea Feneș, pasageră în autoturismul condus de bărbatul de 26 de ani, a suferit leziuni corporale, fiindu-i acordate îngrijiri medicale.
Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.
