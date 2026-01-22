Curier Județean

ACCIDENT rutier în Zlatna: Coliziune între două autoturisme provocată de un tânăr. O femeie, rănită în urma impactului

Bogdan Ilea

Publicat

acum 32 de minute

în

De

ACCIDENT rutier în Zlatna: Coliziune între două autoturisme provocată de un tânăr. O femeie, rănită în urma impactului

Un accident rutier s-a produs marți seara, pe strada Calea Moților din Zlatna, unde două autoturisme au fost implicate într-o coliziune. În urma impactului, o femeie de 26 de ani a fost rănită, aceasta având nevoie de îngrijiri medicale.

Potrivit IPJ Alba, la data de 21 ianuarie 2026, în jurul orei 18.25, polițiștii din orașul Zlatna au fost sesizați cu privire la faptul că, pe strada Calea Moților din oraș, a avut loc un eveniment rutier. 

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un bărbat, în vârstă de 26 de ani, din orașul Zlatna, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Calea Moților, nu ar fi păstrat distanța corespunzătoare față de autoturismul care circula în fața sa, condus de un tânăr de 20 de ani, din localitatea Feneș, intrând în coliziune cu acesta. 

În urma evenimentului rutier, o femeie, în vârstă de 26 de ani, din localitatea Feneș, pasageră în autoturismul condus de bărbatul de 26 de ani, a suferit leziuni corporale, fiindu-i acordate îngrijiri medicale.  

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.  

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. 

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Tânăr de 20 de ani, din Ighiu, condamnat la închisoare, reținut de polițiști: Va sta peste 2 ani în Penitenciarul Aiud pentru FURT calificat

Ioana Oprean

Publicat

acum 20 de minute

în

22 ianuarie 2026

De

Tânăr de 20 de ani, din Ighiu, condamnat la închisoare, reținut de polițiști: Va sta peste 2 ani în Penitenciarul Aiud pentru FURT calificat Un tânăr de 20 de ani, din Ighiu, condamnat la închisoare, a fost reținut de polițiști. Va sta peste 2 ani în Penitenciarul Aiud pentru furt  calificat. Potrivit IPJ Alba, la […]

Citește mai mult

Curier Județean

Primăria Alba Iulia, avertisment pentru cetățeni: Cei care aruncă deșeuri pe terenul unde va fi realizat Parcul de Nord vor fi amendați

Ioana Oprean

Publicat

acum 53 de minute

în

22 ianuarie 2026

De

Primăria Alba Iulia, avertisment pentru cetățeni: Cei care aruncă deșeuri pe terenul unde va fi realizat Parcul de Nord vor fi amendați Cei care aruncă deșeuri pe terenul unde va fi realizat Parcul de Nord vor fi amendați, a anunțat, miercuri, 21 ianuarie 2026, Primăria Alba Iulia. „Municipiul Alba Iulia informează cetățenii că terenul pe […]

Citește mai mult

Curier Județean

DOLIU în comuna Unirea: Diana Bian, profesor la Școala Gimnazială „Avram Iancu” Unirea, a încetat din viață. ,,Meseria de dascăl, o chemare trăită de ea zi de zi, cu discreție, credință și respect față de copii”

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

22 ianuarie 2026

De

DOLIU în comuna Unirea: Diana Bian, profesor la Școala Gimnazială „Avram Iancu” Unirea, a încetat din viață. ,,Meseria de dascăl, o chemare trăită de ea zi de zi, cu discreție, credință și respect față de copii” Diana Bian, profesor la Școala Gimnazială „Avram Iancu” Unirea a încetat din viață. Colectivul unității de învățământ a transmis […]

Citește mai mult