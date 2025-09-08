Accident rutier în Gârda de Sus: Pompierii intervin și o persoană primește îngrijiri medicale

Stația de pompieri Câmpeni a intervenit pentru asigurarea măsurilor specifice și acordarea primului ajutor medical la un accident rutier produs în localitatea Gârda de Sus, pe strada Principală.

Potrivit primelor informații, în eveniment este implicat un singur autoturism. La sosirea forțelor de intervenție, persoana implicată se afla ieșită din autoturism și este în prezent asistată medical de echipajul SMURD.

La fața locului au fost alocate o autospecială pentru stingerea incendiilor cu apă și spumă (ASAS) și un echipaj EPA, iar ISU Alba coordonează intervenția pentru a preveni orice alte pericole generate de accident.

Sursa foto: ARHIVĂ

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI