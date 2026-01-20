VIDEO | ACCIDENT rutier în Alba Iulia, pe Bulevardul Încoronării: Patru autoturisme, implicate. Patru persoane, rănite ușor
VIDEO | ACCIDENT rutier în Alba Iulia, pe Bulevardul Încoronării: Patru autoturisme, implicate. Patru persoane, rănite ușor
Un accident rutier a avut loc în această dimineață, 20 ianuarie 2026, în zona liceului HCC. Din primele informații, patru autoturisme sunt implicate și patru persoane primesc în aceste momente îngrijiri medicale la fața locului.
Știrea inițială
Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea masurilor specifice și acordarea primului ajutor medical la un accident rutier produs în mun. Alba, zona liceului HCC.
In accident ar fii implicate 3 autoturisme, fără persoane încarcerate.
Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă, 1 echipaj de prim ajutor și 1 ambulanța SAJ cu medic.
UPDATE 07:42
Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii evenimentului.
În accident sunt 4 autoturisme implicate, iar la fața locului sunt evaluate și asistate medical 4 persoane cu răni minore.
UPDATE IPJ Alba
Traficul rutier este îngreunat pe Bulevardul Încoronării din municipiul Alba Iulia, din cauza unui eveniment rutier, a transmis IPJ Alba.
UPDATE 07:55
Toate persoanele refuză transportul la spital.
