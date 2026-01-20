Curier Județean

VIDEO | ACCIDENT rutier în Alba Iulia, pe Bulevardul Încoronării: Patru autoturisme, implicate. Patru persoane, rănite ușor 

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

De

VIDEO | ACCIDENT rutier în Alba Iulia, pe Bulevardul Încoronării: Patru autoturisme, implicate. Patru persoane, rănite ușor

Un accident rutier a avut loc în această dimineață, 20 ianuarie 2026, în zona liceului HCC. Din primele informații, patru autoturisme sunt implicate și patru persoane primesc în aceste momente îngrijiri medicale la fața locului.

Știrea inițială

Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea masurilor specifice și acordarea primului ajutor medical la un accident rutier produs în mun. Alba, zona liceului HCC.

In accident ar fii implicate 3 autoturisme, fără persoane încarcerate.

Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă, 1 echipaj de prim ajutor și 1 ambulanța SAJ cu medic.

UPDATE 07:42

Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii evenimentului.

În accident sunt 4 autoturisme implicate, iar la fața locului sunt evaluate și asistate medical 4 persoane cu răni minore.

UPDATE IPJ Alba

Traficul rutier este îngreunat pe Bulevardul Încoronării din municipiul Alba Iulia, din cauza unui eveniment rutier, a transmis IPJ Alba.

UPDATE 07:55 

Toate persoanele refuză transportul la spital.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

ITM Alba: AMENZI de 14.500 de lei și 45 de avertismente date firmelor din județ, în perioada 12-16 ianuarie 2026: Ce nereguli au descoperit inspectorii

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 16 ore

în

19 ianuarie 2026

De

ITM Alba: AMENZI de 14.500 de lei și 45 de avertismente date firmelor din județ, în perioada 12-16 ianuarie 2026: Ce nereguli au descoperit inspectorii În perioada 12-16 ianuarie 2025, inspectorii ITM Alba au aplicat amenzi în valoare de 14.500 lei și au acordat 45 de avertismente în urma controalelor efectuate. Prin Programul cadru de […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | 13 tineri polițiști, absolvenți ai școlilor de agenți de poliție, au început activitatea la IPJ Alba. Unde au fost repartizați

Bogdan Ilea

Publicat

acum 17 ore

în

19 ianuarie 2026

De

13 tineri polițiști, absolvenți ai școlilor de agenți de poliție, au început activitatea la IPJ Alba. Unde au fost repartizați Luni, 19 ianuarie 2026, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, s-au prezentat 13 agenți de poliție pentru a-și prelua atribuțiile de serviciu.  Astfel, 13 agenți de poliție, absolvenți ai Școlilor de Agenți de Poliție […]

Citește mai mult

Curier Județean

Șofer din Alba, prins băut la volan în județul Hunedoara: Bărbatul din Pianu nu avea nici permis de conducere

Ioana Oprean

Publicat

acum 20 de ore

în

19 ianuarie 2026

De

Șofer din Alba, prins băut la volan în județul Hunedoara: Bărbatul din Pianu nu avea nici permis de conducere Un șofer din Alba a fost prins băut la volan în județul Hunedoara. Bărbatul din Pianu nu avea nici permis de conducere. Potrivit IPJ Hunedoara, în noaptea de 18 ianuarie 2026, la ora 01:45, pe DN76, […]

Citește mai mult