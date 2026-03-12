Curier Județean

FOTO | ACCIDENT rutier la Alba Iulia pe Calea Moților: Două autoturisme, implicate. Trafic îngreunat

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

ACCIDENT rutier în Alba Iulia pe Calea Moților: Două autoturisme, implicate

Un accident rutier a avut loc astăzi, 12 martie 2026, pe strada Calea Moților din Alba Iulia. Potrivit primelor informații este vorba despre un eveniment rutier cu două autoturisme implicate.

Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice la un accident rutier produs în mun. Alba Iulia, str. Calea motilor.

În accident ar fi 2 auto implicate fără persoane încarcerate.

Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 ambulanță SAJ.

,,Traficul rutier este îngreunat pe Calea Moților din municipiul Alba Iulia, la intersecția cu strada Albac, din cauza unui eveniment rutier”, a transmis IPJ Alba.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

