UPDATE FOTO | ACCIDENT rutier în Alba Iulia: O mașină a lovit o țeavă de gaz pe strada Tudor Vladimirescu

acum 2 ore

ACCIDENT rutier în Alba Iulia: O mașină a lovit o țeavă de gaz pe strada Tudor Vladimirescu

Un accident rutier a avut loc luni seara, în jurul orei 19.30, în Alba Iulia. O mașină a acroșat o țeavă de gaz pe strada Tudor Vladimirescu din municipiu.

Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice la un accident rutier produs în municipiul Alba Iulia, pe strada Tudor Vladimirescu.

Este vorba despre un autoturism care ar fi acroșat o țeavă de gaz. Din fericire nu s-au înregistrat victime.

La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă.

