Curier Județean

UPDATE VIDEO | ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Coliziune între trei mașini pe Calea Moților. Trafic îngreunat

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Coliziune între trei mașini pe Calea Moților. Trafic îngreunat

Un accident rutier a avut loc sâmbătă, în jurul orei 10.20, în Alba Iulia. Trei mașini s-au ciocnit pe Calea Moților.

Potrivit IPJ Alba, Traficul rutier este îngreunat pe Calea Moților din municipiul Alba Iulia, din cauza evenimentului rutier.

Din informațiile preliminare, în accident sunt implicate 3 autoturisme, fără persoane încarcerate, 1 victima conștientă.

La misiune participă 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 ambulanța SAJ.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

VIDEO | 167 de ani de la MICA UNIRE, sărbătoriți la Alba Iulia. HORA Unirii, evocare istorică și moment artistic susținut de elevii Colegiului Militar, pe esplanada Sălii Unirii

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

24 ianuarie 2026

De

167 de ani de la MICA UNIRE, sărbătoriți la Alba Iulia. HORA Unirii, evocare istorică și moment artistic susținut de elevii Colegiului Militar, pe esplanada Sălii Unirii Unirea Principatelor Române din data de 24 ianuarie 1859, cunoscută și sub denumirea de Mica Unire, a fost sărbătorită și în 2026 la Alba Iulia, pe esplanada Sălii […]

Citește mai mult

Curier Județean

24 ianuarie 2026 | COD GALBEN de precipitații mixte și POLEI în Alba. Localitățile vizate

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

24 ianuarie 2026

De

24 ianuarie 2026 | COD GALBEN de precipitații mixte și POLEI în Alba. Localitățile vizate ANM a emis sâmbătă dimineața o atenționare meteo cod galben de precipitații mixte și polei valabilă în mai multe localități din județul Alba până la ora 10.00. Citește și: Cum va fi VREMEA în februarie 2026, după un ianuarie geros […]

Citește mai mult

Curier Județean

24-25 ianuarie 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

în

24 ianuarie 2026

De

Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână Inspectoratul de Poliție Județean Alba a comunicat amplasarea radarelor pe drumurile din județ, în perioada 24-25 ianuarie 2026. Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență și să respecte limitele de viteză legale, doar dacă este absolut necesar, iar în caz […]

Citește mai mult