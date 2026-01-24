UPDATE VIDEO | ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Coliziune între trei mașini pe Calea Moților. Trafic îngreunat

ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Coliziune între trei mașini pe Calea Moților. Trafic îngreunat

Un accident rutier a avut loc sâmbătă, în jurul orei 10.20, în Alba Iulia. Trei mașini s-au ciocnit pe Calea Moților.

Potrivit IPJ Alba, Traficul rutier este îngreunat pe Calea Moților din municipiul Alba Iulia, din cauza evenimentului rutier.

Din informațiile preliminare, în accident sunt implicate 3 autoturisme, fără persoane încarcerate, 1 victima conștientă.

La misiune participă 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 ambulanța SAJ.

