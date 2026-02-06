Curier Județean

ACCIDENT RUTIER în Alba: Impact între două vehicule la Războieni-Cetate

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

De

ACCIDENT RUTIER în Alba: Impact între două vehicule la Războieni-Cetate

Un accident rutier s-a produs vineri după amiază la Războieni-Cetate.

„Secția de pompieri Aiud intervine pentru asigura măsurilor specifice la un accident rutier produs în localitatea Războieni Cetate.

În accident rutier sunt 2 auto implicate, fără persoane încarcerate.

Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă si 1 amb SAJ”, a transmis ISU Alab, vineri, 6 februarie 2026, la ora 15.55.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

