UPDATE FOTO VIDEO| ACCIDENT rutier cu 3 autoturisme implicate, în Alba Iulia: 3 adulți și un copil au fost răniți

Un accident a avut loc pe Calea Moților din Alba Iulia.

Potrivit informațiilor preliminare, trei autoturisme au fost implicate în incident, iar autoritățile de la Detașamentul de pompieri Alba Iulia au intervenit imediat pentru acordarea primului ajutor medical și asigurarea măsurilor PSI.

Din fericire, conform primelor rapoarte, nu există persoane încarcerate în vehiculele implicate. Cu toate acestea, echipele de intervenție acționează în continuare pentru a oferi asistență medicală celor implicați și pentru a se asigura că situația este sub control.

Zona din jurul locului accidentului a fost temporar blocată pentru a permite pompierilor să-și desfășoare operațiunile în siguranță și pentru a evita alte potențiale incidente.

Autoritățile din Alba Iulia continuă să investigheze cauzele exacte ale accidentului și îndeamnă șoferii să fie atenți și să respecte regulile de circulație, pentru a preveni astfel de situații dramatice în viitor.

UPDATE IPJ: Traficul rutier este îngreunat pe C-le-a Moților din Alba Iulia, din cauza unui accident rutier, produs in zona Penny , in care au fost implicate 3 autovehicule. Cercetarea la fata locului este in desfasurare. Din primele date, nu ar fi persoane rănite grav.

UPDATE: În cele 3 autoturisme implicate în accident se aflau 8 participanți la trafic. Din cei 8 participanți la trafic, 4 dintre ei(3 adulți și 1 copil) au suferit leziuni ușoare. Sunt asistați medical la locul accidentului.

foto: arhiva