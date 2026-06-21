ACCIDENT pe DJ 762, în satul Goiești, cu un autoturism implicat. Intervin pompierii din Câmpeni

Un accident rutier a avut loc duminică, în jurul orei 15.30, pe DJ 762, satul Goiești. Un singur autoturism este implicat în evenimentul rutier.

Secția de pompieri Câmpeni intervine pentru asigurarea masurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs pe DN 75, sat Goiesti.

In accident ar fi implicat un singur autoturism, fără persoane încarcerate.

La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă, 1 echipaj de prim ajutor si 2 ambulanțe SAJ.

Foto: arhivă

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