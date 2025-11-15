ACCIDENT pe DJ 107I, la Berghin: Pieton ,,mort de beat”, lovit de o mașină. Bărbatul circula pe mijlocul drumului
Un accident rutier a avut loc vineri seara pe DJ 107I, la Berghin. Un pieton ,,mort de beat” a fost lovit de o mașină. Bărbatul circula pe mijlocul drumului.
Potrivit IPJ Alba, la data de 14 noiembrie 2025, în jurul orei 18.30, polițiștii au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe DJ 107I, pe raza localității Berghin, a avut loc un eveniment rutier.
Aceștia s-au deplasat la fața locului și au constatat că un bărbat, în vârstă de 47 de ani, din localitatea Berghin, în timp ce se deplasa pe mijlocul părții carosabile, în calitate de pieton, a fost surprins și accidentat de un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 39 de ani, din municipiul Alba Iulia, care se deplasa regulamentar.
În urma evenimentului rutier, bărbatul de 47 de ani a suferit leziuni corporale ușoare, fiind transportat la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale.
Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În cazul bărbatului de 47 de ani, a rezultat valoarea de 1.27 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Cercetările sunt continuate.
