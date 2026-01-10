ACCIDENT pe Autostrada A1 în zona Câlnic: Un autocamion a acroșat o autoutilitară. Două persoane rănite

ACCIDENT pe Autostrada A1 în zona Câlnic: Un autocamion a acroșat o autoutilitară

Un accident rutier a avut loc pe Autostrada A1, în zona Câlnic.

Polițiștii Biroului Poliție Autostrăzi A1 au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la producerea unui accident rutier, la kilometrul 295, pe raza localității Câlnic, a transmis IPJ Alba, sâmbătă, 10 ianuarie 2026, la ora 7.20.

„Din primele date, un autocamion ar fi acroșat o autoutilitară, iar două persoane ar fi suferit leziuni corporale”, a precizat IPJ Alba.

foto: arhivă

