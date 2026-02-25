ACCIDENT incredibil: Un copil de 11 ani și-a accidentat mama după ce a pus în mișcare mașina lăsată de aceasta cu cheile în contact
ACCIDENT incredibil: Un copil de 11 ani și-a accidentat mama după ce a pus în mișcare mașina lăsată de aceasta cu cheile în contact
Polițiștii din cadrul Biroul Rutier Sibiu au intervenit, în seara zilei de miercuri, 25 februarie 2026, la un accident rutier produs pe strada Octavian Goga, în apropiere de intersecția cu strada Ion Rațiu, din localitatea Șelimbăr.
Din primele verificări efectuate la fața locului a reieșit că un copil în vârstă de 11 ani, lăsat nesupravegheat o scurtă perioadă de timp, s-a urcat la volanul mașinii mamei, aflată lângă auto, a pornit motorul, moment în care autoturismul s-a pus în mișcare în față, lovind femeia, care a rămas prinsă între autoturism și zidul unui imobil.
În urma evenimentului, femeia a suferit vătămări corporale și a fost transportată la spital, conștientă.
„Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului și pentru aplicarea măsurilor legale care se impun.
Traficul în zonă se desfășoară în condiții normale”, a precizat IPJ Sibiu.
„Un echipaj SMURD cu medic a intervenit de urgență pe strada Octavian Goga din Șelimbăr pentru a acorda asistență medicală unei femei care a fost lovită de un autoturism.
Femeia în vârstă de 48 de ani a suferit un traumatism de bazin și a fost transportată la UPU Sibiu pentru investigații suplimentare”, a transmis ISU Sibiu.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
