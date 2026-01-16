ACCIDENT în Alba: O mașină a acroșat o conductă de gaz în Cetatea de Baltă. Intervin pompierii

Un accident s-a produs în Alba în după amiaza zilei de vineri, 16 ianuarie 2026.

O mașină a acroșat o conductă de gaz în Cetatea de Baltă.

„Stația de pompieri Blaj intervine pentru asigurarea masurilor specifice pe raza localității Cetatea de Baltă.

Este vorba despre un autoturism care ar fi acroșat o conductă de gaz.

„Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și SVSU Cetatea de Baltă”, a transmis ISU Alba la ora 17.10.

foto: arhivă

