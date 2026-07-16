Accident în Alba Iulia: Doi minori de 12 și 16 ani răniți după coliziunea cu o mașină pe strada Arnsberg

Un accident rutier a avut loc joi, 16 iulie 2026, în Alba Iulia. Doi minori, de 12 și 16 ani, au fost răniți după coliziunea cu o mașină pe strada Arnsberg.

Polițiștii au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe strada Arnsberg din municipiul Alba Iulia, a avut loc un eveniment rutier.

Din primele date, sunt implicate un autoturism și o trotinetă. Doi minori, în vârstă de 12 și 16 ani, care se deplasau pe o trotinetă electrică au acroșat un autoturism.

Minorii au suferit leziuni corporale ușoare, fiind transportați la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea, cu exactitate, a împrejurărilor în care s-a petrecut evenimentul rutier.

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