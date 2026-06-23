Curier Județean

UPDATE | TRAGEDIE la Ohaba: Soțul viceprimăriței și-a pierdut viața după ce a fost fost prins sub un tractor

Bogdan Ilea

Publicat

acum 21 de minute

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ACCIDENT grav la Ohaba: Persoană inconștientă, rănită în urma unui incident cu un tractor. Intervine un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă SMURD

Știrea inițială: 

ziarul unirea ca sursa de stiri google

Un accident grav ar fi avut loc în localitatea Ohaba, marți, 23 iunie 2026. Din primele informații disponibile, este vorba despre o persoană inconștientă și rănită în urma unui incident produs cu tractorul.

Potrivit ISU Alba, echipajul de Terapie Intensiva Mobilă SMURD din cadrul Detașamentului de pompieri Alba Iulia intervine pentru acordarea primului ajutor medical in localitatea Ohaba.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un persoană, inconștientă, care ar fi rănită in urma unui accident produs cu tractorul.

La intervenție se deplasează si un elicopter SMURD.

UPDATE IPJ Alba: 

Polițiștii Secției 7 de Poliție Rurală Sebeș au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe raza localității Ohaba, un bărbat ar fi fost prins sub un utilaj agricol.

UPDATE ISU Alba 2:

A fost declarat decesul persoanei de catre echipajul SMURD TIM.

Nu se mai impune deplasarea elicopterului SMURD la locul producerii evenimentului, a mai precizat ISU Alba.

UPDATE 3:

Potrivit surselor ziarulunirea.ro, persoana care a decedat în tragicul accident din Ohaba este un bărbat de aporixmativ 65 de ani, Ioan Dragomir, soțul viceprimăriței din comună.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

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