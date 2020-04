Academia de Fotbal Optimum Alba Iulia – rezultate deosebite, la niciun an de la înființare

Academia de fotbal Optimum Alba Iulia, înființată în urmă cu numai opt luni de zile, a reușit rezultate extraordinare pe termen scurt, devenind în două rânduri campioană județeană (a câștigat trofeul “Gheorghe Ola” cât și Trofeul “Gheorghe Ene”) și reprezentând Alba la turneele zonale fotbalistice (locul 4 în Timiș, cu generația fotbaliștilor din 2010 și mai tineri).

Demararea acestui proiect extrem de promițător a avut la bază inițiativa fotbalistului Ciprian Selagea, căpitanul divizionarei terțe Unirea Alba Iulia, alături de părinții unora micuți jucători, persoane serioase din toate punctele de vedere, atât în afacerile pe care le conduc, cât și în activitatea fobalistică inițiată în vara anului trecut.

*Baza sportivă de la Drâmbar, modernizată din temelii

Activitatea clubului se desfășoară la Drâmbar, la fosta bază “Mureșul”, unde au loc antrenamentele și meciurile oficiale din diverse campionate juvenile. Din păcate, în momentul preluării bazei sportive, starea acesteia era una deplorabilă: nu se mai jucase fotbal de câțiva ani buni, bălăriile au pus stâpânire pe areal, în condițiile în care activitatea era “zero”. Intervenția responsabililor Optimus Alba Iulia a schimbat din temelii fața bazei sporitve, ce a devenit, în scurt timp, una dintre cele mai cochete din județ. Activitățile de modernizare au fost ample, s-a achiziționat un tractoraș de tuns iarba, s-a însămânțat terenul, s-au schimbat scaunele și băncile de rezervă, s-au construit vestiare noi, s-a rezolvat problema unei tribune mobile și practic s-a dat o altă față unui loc ajuns în paragină.

Acum, în baza sportivă se găsește un teren de dimensiuni mari, cu un gazon excelent, un teren sintetic, unul destinat tenisului de câmp și un altul pentru volei pe nisip. “Asta am și urmărit ca din punct de vedere al infrastructurii să fim asigurați, întrucât dacă ai condiții decente și dispui de ceea ce este necesar pentru antrenamente, rămâne doar să te pregătești corespunzător iar rezultatele cu siguranță se vor ivi în timp”, a declarat Ciprian Selagea.

*Antrenori de calibru pentru 100 de copii

În acest moment, în cadrul Academiei Optimum Alba Iulia se regăsesc peste 100 de micuți fotbaliști, la diferite categorii de vârstă, de la copii născuți în anul 2005 și până în anii 2012-2013 și chiar mai mici. Selecția se efectuează pe tot parcursul anului, fiecare grupă fiind structurată în două echipe (cei avansați și cei care sunt la început). De pregătirea acestora se ocupă 7 antrenori, nume “cu greutate” în fotbalul județean, profesioniști, cu rezultate notabile de-a lungul timpului la nivel juvenil. Vorbim aici despre Neluțu Popa, Gică Bran, Raul Unchiaș, Petre Bădilă, Dan Bara, Ciprian Selagea și, mai nou, Filip Morar, alături de aceștia regăsindu-se și Adrian Bicheși, o persoană cu mare experiență în lumea fotbalului.

Programul antrenamentelor este unul bine stabilit, precis, acestea efectuându-se numai la baza de antrenament, asta pentru a ușura programul țâncilor, ce nu sunt astfel obligați să schimbe locația. “Facem 3, 4 sau chiar 5 antrenamente pe săptămână, ce se încheie cu un meci, iar cea mai mare bucurie a noastră este aceea de a-i vedea pe copii că joacă fotbal”, a menționat Ciprian Selagea.

Mai merită scos în evidență un aspect: pentru micuții aspiranți la glorie ce nu se pot deplasa la Drâmbar (nu au mijloc de transport), Academia Optimum pune la dispoziție un microbuz care îi transportă și îi aduce la antrenamente (lăsându-i în locul de unde au fost preluați). “Deși suntem la început de drum și nu am urmărit ca din primul an să avem și rezultate, juniorii noștri ne au cam dat planurile peste cap, cu ghilimele de rigoare și fără falsă modestie. Suntem cu majoritatea grupelor calificați în play-off-ul competițiilor, unele dintre ele chiar le am câștigat și mă refer aici la Turneul de iarnă Gheorghe Ola – copii născuți în anul 2010 – , Turneul de iarnă Gheorghe Ene – copii născuți în anul 2011 – , prima ediție a Cupei Unit, Cupa Rapid de la Apahida etc”, a mai explicat Ciprian Selagea, antrenorul în vârstă de 30 de ani.

*S-au depășit așteptările

La finalul anului trecut, s-a desfășurat un banchet de care s-au bucurat micuții fotbaliști, Optimum Alba Iulia mândrindu-se și cu faptul că are un imn oficial al clubului, așa cum se cuvine pentru un club care se respectă. La Academia de fotbal Optimum Alba Iulia se încearcă realizarea altor activități care să întărească legătura dintre coechipieri atât în teren cât și în afara acestuia, asta pe lângă pregătirea fotbalistică oferită copiilor. Și pomenim aici filme vizionate împreună la cinematograf, excursii cu bicicletele până la Ampoița, prezența la piscină, în mod organizat, o dată pe săptămână, “vârful” fiind până în prezent meciul din Europa League dintre CFR Cluj și Rennes, asta pentru a le arăta micuților ce înseamnă marea performanță.

“Toate aceste activități sunt menite să creeze un grup unit, o echipă, o familie. Pe viitor, cu siguranță vor mai urma și altele, doar că în aceste momente este mai importantă sănătatea fiecăruia… La ce vremuri trăim în actuala perioadă, nu ne rămâne decât să ne pregătim separat acasă și să așteptam sa treacă momentul de grea încercare la care suntem supuși. Țin să precizez că și pe timpul pandemiei, fiecare copil din cadrul academiei are un program bine stabilit de antrenamente individual, iar î n următoarele zile vom lucra împreună prin intermediul tehnologiei. Abia așteptăm să revenim pe terenul de fotbal, și să ne bucurăm de acest fenomen. Până atunci însă, sănătate multă tuturor și să ne vedem cu bine”, a mai adăugat Selagea.

Optimum Alba Iulia reprezintă un nume relativ nou pe harta fotbalului juvenil din Alba, însă pasiunea cu care se muncește în club poate duce, în timp, la descoperirea unor noi talente locale, care să le calce pe urme lui Gicu Grozav, Nicolae Stanciu și chiar Ciprian Selagea, jucători ce au ajuns în elită.