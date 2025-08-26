A murit Oliviu Feneșan, fost conducător al echipei de fotbal Unirea Alba Iulia: A susținut-o și în cele mai grele momente

A murit Oliviu Feneșan, fost conducător al echipei de fotbal Unirea Alba Iulia

A încetat din viață Oliviu Feneșan, un om foarte implicat de-a lungul timpului în susținerea sportului din județul Alba.

Oliviu Feneșan a fost și conducător al echipei de fotbal Unirea Alba Iulia în perioada 2005-2012, inclusiv la ultima prezență a echipei-fanion a județului Alba în Divizia A, actuala Superliga.

A rămas alături de echipă și în cele mai dificile momente din anii care au urmat.

„Un om care a iubit Unirea necondiționat și care a fost mereu aproape de echipă.

Transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate. Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Odihnește-te în pace, Oliviu”, este mesajul publicat pe pagina oficială de facebook a clubului CSM Unirea Alba Iulia.

