A murit Oliviu Feneșan, fost conducător al echipei de fotbal Unirea Alba Iulia: A susținut-o și în cele mai grele momente
A încetat din viață Oliviu Feneșan, un om foarte implicat de-a lungul timpului în susținerea sportului din județul Alba.
Oliviu Feneșan a fost și conducător al echipei de fotbal Unirea Alba Iulia în perioada 2005-2012, inclusiv la ultima prezență a echipei-fanion a județului Alba în Divizia A, actuala Superliga.
A rămas alături de echipă și în cele mai dificile momente din anii care au urmat.
„Un om care a iubit Unirea necondiționat și care a fost mereu aproape de echipă.
Transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate. Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Odihnește-te în pace, Oliviu”, este mesajul publicat pe pagina oficială de facebook a clubului CSM Unirea Alba Iulia.
