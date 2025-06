A doua medalie de aur pentru David Popovici la europenele U23: A stabilit un nou record continental

Roxana Cordea (Luceafărul Jidvei), vicecampioană națională la Campionatele Under 16, în proba de 1500 metri Roxana Cordea, pregătită de antrenorul Andras Gașpar, a luat medalie de argint la Campionatele Naționale Under 16 ce se dispută la București, fiind a patra distincție națională adjudecată în acest an Citește și: Noi rezultate excelente la naționalele Under 16 de […]