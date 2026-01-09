9 ianuarie 2026 | Cursuri școlare suspendate în Baia de Arieș: Varianta online, „de avarie”, a funcționat doar o zi. Care este motivul
Cursuri școlare suspendate în Baia de Arieș: Varianta online, „de avarie", a funcționat doar o zi. Care este motivul
Cursurile școlare sunt suspendate, vineri, 9 ianuarie 2026, în orașul Baia de Arieș din Munții Apuseni.
Anunțul a fost făcut pentru ziarulunirea.ro de primarul Marius Dup.
Conform edilului, cursurile nu se mai pot desfășura nici măcar în varianta „de avarie” online, din cauza lipsei internetului.
În cursul zilei de joi, 8 ianuarie 2026, în schimb, derularea cursurilor online a fost posibilă în orașul Baia de Arieș.
S-a recurs la această variantă în prima zi de școală din 2026 din cauza problemelor generate în localitatea amintită de căderile de zăpadă din ultima perioadă.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
