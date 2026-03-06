8 martie 2026 | Acces gratuit tuturor doamnelor și domnișoarelor cu ocazia zilei internaționale a femeii la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

Acces gratuit tuturor doamnelor și domnișoarelor cu ocazia zilei internaționale a femeii la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

Doamnele și domnișoarele vor avea acces gratuit la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia în data de 8 martie, cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii.

Anunțul a fost făcut de reprezentanții instituției printr-o postare publicată pe o rețea de socializare.

,,În 8 martie, de ziua internațională a femeii, doamnele și domnișoarele beneficiază de acces gratuit la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia”, se arată într-o postare publicată de Muzeul Național al Unirii Alba Iulia.

Astfel, în ziua de 8 martie 2026 toate vizitatoarele vor putea intra gratuit pentru a descoperi expozițiile și colecțiile instituției. Gestul vine ca un semn de apreciere pentru doamne și domnișoare, cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii.

