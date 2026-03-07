Curier Județean

8 martie 2026 | Acces gratuit pentru doamne și domnișoare la Muzeul de Științe ale Naturii Aiud cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii

Bogdan Ilea

Publicat

acum 53 de minute

în

De

Acces gratuit pentru doamne și domnișoare la Muzeul de Științe ale Naturii Aiud cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii

De Ziua Internațională a Femeii, Muzeul de Științe Naturii din Aiud oferă acces gratuit tuturor doamnelor și domnișoarelor care îi vor trece pragul duminică, 8 martie 2026.

Pe lângă vizitarea expoziției de bază, doamnele și domnișoarele care ajung la muzeu vor putea descoperi și expoziția de pictură semnată de artista Natalia Bardi. Programul de vizitare este între orele 8:00 și 16:00, iar ultima intrare se face la 15:30.

,,Duminică, 8 Martie, cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii, intrarea este liberă pentru toate doamnele și domnișoarele.

Cu această ocazie, pe lângă vizitarea expoziției de bază veți avea și posibilitatea de a descoperi expoziția de pictură semnată de artista Natalia Bardi.

Program de vizitare: 8:00-16:00 (ultima intrare 15:30) 

La mulți ani tuturor femeilor!”, se arată într-un mesaj publicat pe o rețea de socializare de pagina Muzeu Științe Aiud.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

UPDATE FOTO | INCENDIU la Lodroman: Arde aproximativ un hectar de vegetație uscată

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

7 martie 2026

De

INCENDIU la Lodroman: Arde aproximativ un hectar de vegetație uscată Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit sâmbătă după-masa, în jurul orei 14.30, la Lodroman. Flăcările se întind pe aproximativ un hectar de teren. Citește și: ISU Alba: Avertisment asupra riscurilor arderii vegetației uscate. Recomandări pentru cetățeni Stația de pompieri Blaj intervine pentru stingerea unui […]

Citește mai mult

Curier Județean

ISU Alba: Avertisment asupra riscurilor arderii vegetației uscate. Recomandări pentru cetățeni

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

7 martie 2026

De

ISU Alba: Avertisment asupra riscurilor arderii vegetației uscate. Recomandări pentru cetățeni ISU Alba trage un semnal de alarmă la început de primăvară: incendierea vegetației uscate este strict interzisă și poate duce la incendii care pot devenii în câteva momente tragedii care pun în pericol culturile agricole, locuințele și chiar viețile oamenilor. Având în vedere că […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Controale pe malul râului Ampoi, la Alba Iulia: Habitatul castorilor, perturbat de către pescarii și locuitorii din zonă. Garda de Mediu și Poliția Animalelor fac cercetări

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

7 martie 2026

De

Controale pe malul râului Ampoi, la Alba Iulia: Habitatul castorilor, perturbat de către pescarii și locuitorii din zonă. Garda de Mediu și Poliția Animalelor fac cercetări Garda de Mediu și Poliția Animalelor fac cercetări în urma unor controale efectuate pe malul râului Ampoi, la Alba Iulia. Habitatul castorilor ar fi perturbat de către pescarii și […]

Citește mai mult