8 martie 2026 | Acces gratuit pentru doamne și domnișoare la Muzeul de Științe ale Naturii Aiud cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii

Acces gratuit pentru doamne și domnișoare la Muzeul de Științe ale Naturii Aiud cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii

De Ziua Internațională a Femeii, Muzeul de Științe Naturii din Aiud oferă acces gratuit tuturor doamnelor și domnișoarelor care îi vor trece pragul duminică, 8 martie 2026.

Pe lângă vizitarea expoziției de bază, doamnele și domnișoarele care ajung la muzeu vor putea descoperi și expoziția de pictură semnată de artista Natalia Bardi. Programul de vizitare este între orele 8:00 și 16:00, iar ultima intrare se face la 15:30.

,,Duminică, 8 Martie, cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii, intrarea este liberă pentru toate doamnele și domnișoarele.

Cu această ocazie, pe lângă vizitarea expoziției de bază veți avea și posibilitatea de a descoperi expoziția de pictură semnată de artista Natalia Bardi.

Program de vizitare: 8:00-16:00 (ultima intrare 15:30)

La mulți ani tuturor femeilor!”, se arată într-un mesaj publicat pe o rețea de socializare de pagina Muzeu Științe Aiud.

