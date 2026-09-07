7 septembrie 2026 | Prețurile carburanților în Alba Iulia: Motorina, peste 10,20 lei la cele mai cunoscute stații din oraș. Cât costă benzina
Prețurile carburanților în Alba Iulia: Motorina, peste 10,20 lei la cele mai cunoscute stații din oraș. Cât costă benzina
Prețurile carburanților continuă să se mențină la un preț ridicat în Alba și în România. Luni, 7 septembrie 2026, motorina costă peste 10 lei/litru la cele mai cunoscute benzinării din oraș.
Preț carburanți Alba Iulia la data de 7 septembrie 2026, potrivit peco-online:
OMV:
- Motorină – 10.25 lei
- Benzină – 9.79 lei
Petrom:
- Motorină – 10.19 lei
- Benzină – 9.73 lei
Lukoil
- Motorină – 10.26 lei
- Benzină – 9.78 lei
Mol:
- Motorină – 10.25 lei
- Benzină – 9.79 lei
Rompetrol:
- Motorină – 10.18 lei
- Benzină – 9.79 lei
Comparativ cu luna trecută, prețul mediu al unui litru de benzină s-a majorat cu 3,9%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 18,5 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.
În cazul motorinei, prețul mediu al unui litru s-a diminuat cu 3,6%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 19,0 lei mai puțin decât în urmă cu 30 de zile.
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