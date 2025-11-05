7 noiembrie | 80 de ani de la fondarea Colegiului Național „Lucian Blaga” la Sebeș: Expoziție grafică și lansare de carte, printre evenimente. PROGRAMUL
Pentru a marca 80 de ani de la fondarea Colegiului Național „Lucian Blaga” din Sebeș și 130 de ani de la nașterea scriitorului Lucian Blaga, Primăria Municipiului Sebeș și Centrul Cultural „Lucian Blaga”, alături de Colegiul Național „Lucian Blaga”, vor organiza evenimentul „Sebeș … cântecul vârstelor”.
Program aniversar este următorul:
Vineri, 7 noiembrie 2025
- Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș
- Ora 11.00: Pagini cu amintiri… întâlniri între elevii de ieri și azi
- Arc peste timp: Colegiul National „Lucian Blaga” Sebeș – cuvânt și imagine, director prof Mioara Bulbucan
- Participă: primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor, conf. univ. dr. Ionuț Costea – directorul Departamentului de Istorie Medievală, Premodernă şi Istoria Artei al Facultății de Istorie și Filosofie din cadrul Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca și director general-adjunct al Bibliotecii Centrale Universitare Cluj-Napoca, dr. Radu Totoianu – coordonatorul compartimentului muzeal al Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș. Moderator: drd. Nadia Arsin – directorul Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș
- Expoziția de grafică și pictură a elevilor colegiului, În umbra mitului – coordonator prof. Camelia Zurman
Vineri, 7 noiembrie 2025
- Primăria Municipiului Sebeș
- Ora 14.00: Întâlniri aniversare în onoarea corpului profesoral al Colegiului „Lucian Blaga” Sebeș
- Cuvântul primarului Municipiului Sebeș, Dorin Nistor
- Lansarea cărții Blaga. În căutarea numelor (Editura Polirom, 2025), autor conf. univ. dr. Florina Ilis (Facultatea de Litere a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca), recenzie conf. univ. dr. Ionuț Costea (directorul Departamentului de Istorie Medievală, Premodernă şi Istoria Artei al Facultății de Istorie și Filosofie din cadrul Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca și director general-adjunct al Bibliotecii Centrale Universitare Cluj-Napoca)
- Cuvântul prof. Nicolae Afrapt, autorul monografiei Un liceu în calea vremurilor (2003)
- Vernisajul expoziției Tăcerile care nasc lumina: muzele lui Lucian Blaga, realizată în parteneriat cu Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” Cluj-Napoca și Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș.
