7 noiembrie 2025 | Ziua Porților Deschise la Colegiul Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, la sărbătorirea a 106 ani de existență

În 2025, Colegiul Național Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia aniversează 106 de ani de existență, iar cu această ocazie, vineri, 7 noiembrie, va fi organizată ”Ziua Porților Deschise” pentru elevii de gimnaziu.

,,Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia vine în sprijinul elevilor de gimnaziu care doresc să urmeze cursurile unei instituții de învățământ liceal militar și va organiza vineri, 7 noiembrie 2025, Ziua Porților Deschise.

Inclusă în seria de manifestări dedicate Zilei Colegiului, activitatea se va desfășura în intervalul orar 11.00 – 14.00, iar în cadrul acesteia, participanții vor avea o prezentare de ansamblu asupra mai multor puncte de interes: procesul de selecție și condițiile de admitere, oferta educațională, dotări, activitățile zilnice ale elevilor militari sau cele extracurriculare.

Prezentarea la sediul colegiului se va face până la ora 10.45”, au transmis reprezentanții colegiului.

Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia aniversează în acest an 106 ani de la înființare și 50 de ani de la reluarea activității la Alba Iulia. Istoria colegiului militar a început în anul 1919 în „cuibul de șoimi de la Mureș”, a continuat la Timișoara în perioada 1940-1947, reluându-și activitatea la Alba Iulia în anul 1975.

De atunci și până astăzi, s-au pregătit sub semnul tradiției, al rigorii, seriozităţii și al performanței și sub ocrotirea spirituală a marelui voievod Mihai Viteazul, peste 7.600 de absolvenți, însumând 74 de promoții. Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia deține patru titluri de „Școală Europeană”, iar an de an, rezultatele obținute de către generațiile de elevi, îl poziționează printre cele mai bune instituții de învățământ liceal militar și civil din țară.

